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Самый дорогой футбольный и хоккейный клуб Казахстана назвали в Антикоре

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Футбольный мяч. Иллюстративное фото
Футбольный мяч. Иллюстративное фото: pexels.com

На брифинге в Антикоре рассказали об итогах анализа коррупционных рисков в сфере финансирования спорта высших достижений и назвали суммы трат на футбольные клубы в стране, пишет корреспондент NUR.KZ.

Сообщается, что в ходе совместного анализа Антикора и Минтуризма и спорта были выявлены неэффективные расходы спортивных федераций и профессиональных клубов.

"За последние 6 лет на финансирование только 18-ти футбольных клубов выделено более 200 млрд тенге. При таких затратах Казахстан в мировом рейтинге FIFA занимает низкие позиции.

Самым дорогим клубом является ФК "Астана", получившим от АО "Самрук-Қазына" спонсорскую помощь - 50,1 млрд тенге, затем хоккейный клуб "Барыс" - 48,9 млрд тенге.

Целевое назначение денег - поддержка и стимулирование спорта. Вместе с тем, большая часть затрачена на фонд оплаты труда, единовременные выплаты, трансфер, агентские соглашения. Освоение этих средств происходит в условиях высоких коррупционных рисков.

Ввиду отсутствия собственной инфраструктуры клубы многомиллионные средства ежегодно тратят на аренду полей и ледовых катков", - заявил официальный представитель Антикора Данияр Бигайдаров.

Он добавил, что на указанные риски Агентство разработало рекомендации, основные из них: пересмотр приоритетов финансирования с уклоном на детский и массовый спорт, развитие спортивной инфраструктуры, централизация финансирования, внедрение цифровизации, а также исключение закупа из одного источника.

Напомним, в декабре прошлого года стало известно, что Антикор проанализирует деятельность Министерства туризма и спорта, в том числе подведомственных организаций ведомства, на предмет коррупции.

В марте этого года в подозрении совершения тяжкого коррупционного преступления был задержан экс-вице-министр культуры и спорта. Позже стало известно, что в сфере спорта в Казахстане вскрыли системные коррупционные риски.

Ранее под стражу взяли директора футбольного клуба "Жетісу" Калмухамета Донсебаева - его подозревают в хищении бюджетных средств в сумме 85,4 млн тенге, выделенных на учебно-тренировочные сборы.

Также недавно Антикор лишил званий казахстанских лжеспортсменов после проведенного расследования.

Между тем в мажилисе сейчас рассматривают два законопроекта по совершенствованию антикоррупционного законодательства в Казахстане. Они подразумевают, в том числе, введение публичного реестра коррупционеров и криминализацию обещания/предложения взятки.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2120235-samyy-dorogoy-futbolnyy-i-hokkeynyy-klub-kazahstana-nazvali-v-antikore/

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