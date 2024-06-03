Стало известно, в чем подозревается директор футбольного клуба "Жетісу"

Директор футбольного клуба "Жетісу" подозревается в хищении бюджетных средств, сообщили в Антикоррупционном ведомстве, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

"Антикоррупционной службой области Жетісу изобличен директор КГКП "Футбольный клуб "Жетісу", который в 2022 – 2023 годах совершил хищение бюджетных средств в сумме 85,4 млн тенге, выделенных на учебно-тренировочные сборы, путем их перечисления на карточные счета доверенных лиц", – говорится в сообщении.

С санкции суда подозреваемый заключен под стражу. Проверяются другие эпизоды преступной деятельности.

Расследование продолжается, добавили в ведомстве.

Ранее в Сети появилась информация об аресте директора футбольного клуба "Жетiсу" Калмухамета Донсебаева, который также является главой местной авиакомпании. Ее подтвердили в суде.

Сообщалось, что постановлением суда удовлетворено ходатайство органов следствия о санкционировании содержания под стражей в отношении него сроком на 2 месяца.