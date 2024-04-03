Антикор: Системные коррупционные риски вскрыли в сфере спорта в Казахстане

В Антикоре провели совещание по вопросам коррупционных рисков в сфере финансирования спорта. За последние 6 лет бюджет в этой сфере вырос до 1,4 трлн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

В совещании приняли участие председатель Антикора Асхат Жумагали, министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев, президент Национального олимпийского комитета Геннадий Головкин, аким города Астаны Женис Касымбек, вице-министры финансов и цифровизации, руководство АО "Самрұқ-Қазына", общественные деятели, центральные и региональные госорганы.

Темой обсуждения стали результаты проведенного внешнего анализа, который показал наличие серьезных коррупционных рисков и факторов, приводящих к нерациональному и неэффективному расходованию госсредств, выделяемых на развитие спорта в стране.

"Агентством с начала текущего года зарегистрировано 39 коррупционных преступлений в сфере спорта.

Масштабы коррупции внутри профильного министерства привели к тому, что в настоящее время к уголовной ответственности привлекаются бывшие вице-министр, председатель Комитета по делам спорта и физической культуры, руководитель Дирекции развития спорта и другие должностные лица", – говорится в сообщении.

Отмечается, что только за последние 6 лет бюджет в этой отрасли вырос в 2 раза и составил 1,4 трлн тенге, однако рейтинг Казахстана в мировом спорте снижается.

По данным Агентства, наблюдается дисбаланс между финансированием спорта "высших достижений", на который уходит 90% бюджета данной отрасли, и "массового" спорта.

Тогда как в развитых спортивных странах пропорции совсем иные и превалирует выделение средств на массовый спорт.

"Диспропорция в финансировании стала почвой для коррупционных схем. Если в массовом спорте сейчас действует программа подушевого финансирования, которая оцифрована, то в спорте высших достижений созданы условия для непрозрачных и субъективных выплат, минимум контроля, повсеместна аффилированность участников, фиктивность сборов и двойное финансирование", – отметил глава Антикора Асхат Жумагали.

Отмечается, что благоприятную почву для совершения коррупционных правонарушений и хищений средств создает отсутствие цифровизации спортивных процессов.

До настоящего времени не начато запланированное два года назад внедрение информационной системы "Е-sport". Выявлены факты присвоения фиктивных званий "мастеров спорта".

На совещании также обсуждены вопросы натурализации спортсменов в Казахстане, формирование бюджетов профессиональных клубов и финансирование выплат легионерам.

Вопреки поручению президента страны по ограничению бюджета и размера зарплат, футбольными профклубами страны за последние 3 года сверх лимита выплачено более 30 млрд тенге.

Кроме того, подчеркивается, что вместо развития собственной спортивной инфраструктуры бюджетные средства уходят на выплаты легионерам и аренду спортобъектов.

"По итогам анализа Агентством в адрес отраслевого министерства внесены рекомендации по устранению коррупционных рисков.

Поставлены вопросы об усилении ведомственного контроля и сокращении дискреционных полномочий, установлении четкой нормативной и правовой регламентации процессов распределения средств и персонализации ответственности за нарушения, а также создании единой цифровой платформы", – добавили в Антикоре.

Напомним, 1 марта сообщалось о задержании экс-вице-министра культуры и спорта. Его подозревают в совершении тяжкого коррупционного преступления.

Также в начале декабря министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев сообщал, что Антикор начал проверять его ведомство после скандала с "одноразовой" формой на Азиаде.