Итоги 2022 года: какие спортсмены показали себя лучше всех

Сборная Аргентины по футболу. Фото: Richard Sellers/Getty Images

В 2022 году мы стали свидетелями большого количества спортивных событий международного уровня, результаты которых оказали влияние на мировой спорт. Имена главных героев мы собрали в итоговом материале, передает корреспондент NUR.KZ.

Пандемия ослабла. Многие запланированные турниры состоялись, в том числе и Олимпиада в Пекине. Мировой спорт постепенно вернул себе прежний ритм и динамику. Мы же, зрители и болельщики, смогли увидеть восхождение новой звезды тенниса, историческое достижение Аргентины на чемпионате мира по футболу, а также урок бокса от российского спортсмена.

Ислам Махачев, MMA

Ислам Махачев. Фото: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

В октябре российский боец ММА смог осуществить свою мечту - стать чемпионом UFC. Для этого ему было необходимо одержать победу над Чарльзом Оливейрой (Бразилия).

В октагоне они встретились в Абу-Даби (ОАЭ). В первом раунде оба отметились несколькими яркими моментами. А развязка наступила во втором. Махачев отправил Оливейру в нокдаун, а затем провел удушающий прием. Досрочная победа и завоевание титула чемпиона UFC в легком весе.

К слову, перед встречей с Оливейрой Махачев уверенно разобрался с американцем Бобби Грином. Ислам победил уже в первом раунде. Сейчас его победная серия в UFC достигла 11 викторий.

Карлос Алькарас, теннис

Карлос Алькарас. Фото: COREY SIPKIN/AFP via Getty Images

19-летний испанец провел невероятный сезон. Одним из главных его достижений стала победа на турнире "Большого шлема". Так, Алькарас выиграл US Open-2022, обыграв в финале норвежца Каспера Рууда.

Также он возглавил мировой рейтинг, став самым молодым теннисистом, кому это удалось. Он начал год на 32 месте в топ-листе. Завершил же его в качестве лидера. Такой скачок стал рекордным.

Дмитрий Бивол, бокс

Дмитрий Бивол. Фото: Patrick T. Fallon/AFP via Getty Images

Россиянину удалось сделать то, что ранее казалось невозможным - победил мексиканца Сауля Альвареса.

Причем сделал он это уверенно и с большим преимущество. Он преподал настоящий урок бокса. Альварес ничего не смог поделать с ярким боксом Бивола. Единогласная победа над мексиканцем позволила ему защитить титул чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе.

На этом Бивол не остановился. Уже осенью он встретился с непобежденным Гильберто Рамиресом из Мексики. Как и в случае с Альваресом, Дмитрий победил с большим преимуществом - титул вновь был защищен.

Сборная Аргентины по футболу

Лионель Месси. Фото: twitter/fifaworldcup

Безусловно, выступление аргентинцев на чемпионате мира-2022 в Катаре стало одним из важнейшим событием года.

Аргентина и Франция превратили финал в настоящую драму, где все решалось в серии пенальти. Точнее оказались аргентинцы, которые в итоге в третий раз в истории завоевали главный футбольный трофей.

Александр Большунов, лыжные гонки

Александр Большунов. Фото: Clive Rose/Getty Images

Российский лыжник стал одним из главных героев прошедшей зимней Олимпиады. На его счету сразу пять медалей, три из которых являются золотыми.

Также по разу он взял "серебро" и "бронзу". В совокупности он стал самым результативным лыжником-мужчиной по количеству завоеванных наград на одной Олимпиаде.

Макс Ферстаппен, Формула-1

Макс Ферстаппен. Фото: Cesar Gomez/Jam Media/Getty Images

В очередной раз гонщик из Нидерландов удивил мир. Он не стал затягивать интригу и в октябре досрочно стал чемпионом Формулы-1.

После победы на Гран-при Японии Макс в общем зачете стал недосягаемым для соперников, что сделало его двукратным чемпионом мира за четыре гонки до конца сезона. Впервые же он стал победителем Формулы-1 в 2021 году.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2003355-itogi-2022-luchshie-sportsmeny-goda/