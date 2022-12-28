Итоги 2022 года: какие спортсмены показали себя лучше всех

В 2022 году мы стали свидетелями большого количества спортивных событий международного уровня, результаты которых оказали влияние на мировой спорт. Имена главных героев мы собрали в итоговом материале, передает корреспондент NUR.KZ.
Пандемия ослабла. Многие запланированные турниры состоялись, в том числе и Олимпиада в Пекине. Мировой спорт постепенно вернул себе прежний ритм и динамику. Мы же, зрители и болельщики, смогли увидеть восхождение новой звезды тенниса, историческое достижение Аргентины на чемпионате мира по футболу, а также урок бокса от российского спортсмена.
Ислам Махачев, MMA
В октябре российский боец ММА смог осуществить свою мечту - стать чемпионом UFC. Для этого ему было необходимо одержать победу над Чарльзом Оливейрой (Бразилия).
В октагоне они встретились в Абу-Даби (ОАЭ). В первом раунде оба отметились несколькими яркими моментами. А развязка наступила во втором. Махачев отправил Оливейру в нокдаун, а затем провел удушающий прием. Досрочная победа и завоевание титула чемпиона UFC в легком весе.
К слову, перед встречей с Оливейрой Махачев уверенно разобрался с американцем Бобби Грином. Ислам победил уже в первом раунде. Сейчас его победная серия в UFC достигла 11 викторий.
Карлос Алькарас, теннис
19-летний испанец провел невероятный сезон. Одним из главных его достижений стала победа на турнире "Большого шлема". Так, Алькарас выиграл US Open-2022, обыграв в финале норвежца Каспера Рууда.
Также он возглавил мировой рейтинг, став самым молодым теннисистом, кому это удалось. Он начал год на 32 месте в топ-листе. Завершил же его в качестве лидера. Такой скачок стал рекордным.
Дмитрий Бивол, бокс
Россиянину удалось сделать то, что ранее казалось невозможным - победил мексиканца Сауля Альвареса.
Причем сделал он это уверенно и с большим преимущество. Он преподал настоящий урок бокса. Альварес ничего не смог поделать с ярким боксом Бивола. Единогласная победа над мексиканцем позволила ему защитить титул чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе.
На этом Бивол не остановился. Уже осенью он встретился с непобежденным Гильберто Рамиресом из Мексики. Как и в случае с Альваресом, Дмитрий победил с большим преимуществом - титул вновь был защищен.
Сборная Аргентины по футболу
Безусловно, выступление аргентинцев на чемпионате мира-2022 в Катаре стало одним из важнейшим событием года.
Аргентина и Франция превратили финал в настоящую драму, где все решалось в серии пенальти. Точнее оказались аргентинцы, которые в итоге в третий раз в истории завоевали главный футбольный трофей.
Александр Большунов, лыжные гонки
Российский лыжник стал одним из главных героев прошедшей зимней Олимпиады. На его счету сразу пять медалей, три из которых являются золотыми.
Также по разу он взял "серебро" и "бронзу". В совокупности он стал самым результативным лыжником-мужчиной по количеству завоеванных наград на одной Олимпиаде.
Макс Ферстаппен, Формула-1
В очередной раз гонщик из Нидерландов удивил мир. Он не стал затягивать интригу и в октябре досрочно стал чемпионом Формулы-1.
После победы на Гран-при Японии Макс в общем зачете стал недосягаемым для соперников, что сделало его двукратным чемпионом мира за четыре гонки до конца сезона. Впервые же он стал победителем Формулы-1 в 2021 году.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2003355-itogi-2022-luchshie-sportsmeny-goda/