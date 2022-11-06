Дмитрий Бивол успешно защитил титул чемпиона мира WBA (видео)

Дмитрий Бивол. Фото: Patrick T. Fallon/AFP via Getty Images

Российский профи-боксер Дмитрий Бивол разгромил мексиканца Гильберто Рамиреса в титульном поединке, который состоялся сегодня, 6 октября, в Абу-Даби (ОАЭ), передает NUR.KZ.

Бивол проводил защиту титула чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе. Поединок был рассчитан на 12 раундов и продлился всю дистанцию.

Бивол владел преимуществом на протяжении всего боя. За Рамиресом осталось несколько эпизодов, которые на общую картину никак не повлияли. Мексиканец не смог использовать превосходство в антропометрии.

Россиянин контролировал и дистанцию, и темп. Также он грамотно использовал комбинации. И в итоге одержал победу с большим преимуществом. Счет судей - 118-110, 117-111 и 117-111.

Таким образом, Бивол защитил титул WBA.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1995909-dmitriy-bivol-uspeshno-zaschitil-titul-chempiona-mira-wba-video/