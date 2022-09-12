Испанец Карлос Алькарас победил на US Open-2022

Карлос Алькарас. Фото: Frey/TPN/Getty Images

19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас в городе Нью-Йорк впервые в карьере стал победителем Открытого чемпионата США (US Open-2022) в одиночном разряде, передает NUR.KZ.

В финале престижного турнира Алькарас встретился с норвежским теннисистом Каспером Руудом.

Матч продлился четыре сета. Карлос Алькарас выиграл со счетом 6:4, 2:6, 7:6, 6:3. На корте Рууд и Карлос повели три часа и 23 минуты.

Испанец за это время совершил 14 эйсов и допустил три двойные ошибки. Норвежец два раза подал навылет. В пассиве у него две двойные ошибки.

После этой победы Алькарас возглавит мировой рейтинг.

Добавим, что у женщин лучшей стала полячка Ига Швентек.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1987291-ispanets-karlos-alkaras-pobedil-na-us-open-2022/