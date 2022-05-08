Бивол победил Альвареса и защитил титул WBA

Дмитрий Бивол - Сауль Альварес. Фото: Al Bello/Getty Images

Чемпион мира по версии WBA Super в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол победил мексиканского боксера Сауля Альвареса, передает NUR.KZ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Поединок, который прошел в Лас-Вегасе, продлился всю дистанцию. По итогам 12 раундов все трое судей отдали победу Биволу: 115-113, 115-113, 115-113.

Тем самым Дмитрий успешно защитил титул WBA Super в полутяжелом весе и нанес второе поражение Канело в профессионалах. Ранее мексиканец проигрывал только Флойду Мейвезеру.

Для непобежденного российского боксера эта победа стала 20-й в карьере, из них 11 он завершил досрочно. Также Бивол в восьмой раз успешно защитил чемпионский пояс WBA.

Врывайтесь в рейтинг экспрессов онлайн-букмекера №1 по версии "Выбор года" в Казахстане Parimatch. Заряжайте на топовые события, собирайте баллы и разделяйте призовой фонд в 14 000 000 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1968516-bivol-pobedil-alvaresa-i-zaschitil-titul-wba/