Ислам Махачев завоевал титул чемпиона UFC

Ислам Махачев. Фото: GIUSEPPE CACACE/AFP via Getty Images

Российский боец ММА из Дагестана Ислам Махачев победил бразильца Чарльза Оливейру на турнире в Абу-Даби (ОАЭ) и завоевал титул чемпиона UFC в легкой весовой категории, передает NUR.KZ.

Махачев захватил контроль с первого раунда. Он доминировал в партере, проведя несколько тейкдаунов. Оливейра отметился неплохим ударом. Однако особого преимущества он ему не принес.

Во втором раунде российский боец сумел отправить соперника в нокдаун. Махачев успешно воспользовался ситуацией, проведя удушающий. Оливейра сдался.

Таким образом, Махачев стал новым чемпионом UFC в легком весе. Он продлил свою победную серию до 11 боев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1994070-islam-mahachev-zavoeval-titul-chempiona-ufc/