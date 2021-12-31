Итоги 2021 года: лучшие казахстанские спортсмены

Сакен Бибосынов. Фото: instagram.com/olympickz

2021 год получился богатым на спортивные события в мире и в Казахстане, передает NUR.KZ.

Самым главным стартом этого года была, перенесенная на год позже, Олимпиада-2020 в Токио. Но, к сожалению, для Казахстана летние Игры оказались провальными.

Несмотря на это, были и те отечественные спортсмены, за выступлениями которых мы с удовольствием смотрели и радовались их успехам.

Сакен Бибосынов

Казахстанский боксер в этом году приятно удивил. Если в целом к национальной команде по боксу были вопросы, то именно выступление Бибосынова можно считать успешным.

На Олимпиаде он взял бронзу в весовой категории до 52 килограммов. В полуфинале Сакен смотрелся не хуже своего оппонента Галал Яфая, но судьи раздельным решением отдали победу британцу.

А уже осенью Бибосынов стал чемпионом мира в весе до 51 кг. На мировом первенстве в Белграде казахстанец уверенно всех прошел и красиво завершил сезон. Также Сакен был признан спортсменом года по версии НОК Казахстана.

Софья Берульцева

Софья - еще один бронзовый призер Олимпийских игр в Токио. Если от боксеров мы ждали медали, то от нашей каратистки она стала приятной неожиданностью. Ведь этот спорт впервые был включен в программу летних Игр.

Выступавшая в весе свыше 61 кг, Берульцева уверенно прошла групповой этап. В полуфинале она встречалась с египтянкой Ферьяль Абделазиз, но буквально на последних секундах потерпела обидное поражение. Тем самым 21-летняя спортсменка завоевала бронзовую медаль.

Также в этом году Софья Берульцева стала бронзовым призером чемпионата мира в Дубае и серебряным призером чемпионата Азии в Алматы. Как итог - НОК Казахстана признал ее лучшей спортсменкой года.

Елена Рыбакина

Первая ракетка Казахстана остановилась в шаге от бронзы Олимпиады-2020. В матче за третье место Елена уступила украинке Элине Свитолиной. В любом случае, так близко к олимпийской медали в большом теннисе мы не были.

В целом, для Рыбакиной 2021 год получился успешным. Она впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира Большого шлема (Roland Garros). Также 22-летняя спортсменка обновила свой личный рекорд в рейтинге WTA - 14 место.

Вдобавок Елена помогла сборной Казахстана сохранить прописку в Мировой группе. Теперь наши теннисистки сыграют за выход в финальную стадию Кубка Билли Джин Кинг.

Арли Чонтей

Тяжелоатлет Арли на Олимпиаде в Токио не выступал, но сумел в этом году выиграть два других крупных старта - чемпионат мира и Азии.

На континентальном первенстве Чонтей взял золото в весовой категории до 55 килограммов. А уже осенью в этом же весе завоевал золотую медаль на чемпионате мира в Ташкенте.

Несмотря на все скандалы и проблемы в сборной по тяжелой атлетике Арли сумел показать достойный результат. Тем самым показал, что этот вид спорта все еще успешен в нашей стране.

Жанибек Алимханулы

Непобежденный казахстанский боксер-профессионал Жанибек сделал огромный шаг к завоеванию чемпионского титула. В этом году Алимханулы побил двух крепких боксеров.

В июне в Лас-Вегасе он досрочно остановил американца Роба Бранта. Осенью, там же в Неваде, техническим нокаутом победил экс-чемпиона мира Хассана Н'жикама из Франции.

Благодаря этим победам Жанибек стал обязательным претендентом на титул WBO, которым сейчас владеет американец Деметриус Андраде. В случае победы Алимханулы станет вторым действующим чемпионом мира из Казахстана в профессиональном боксе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1949366-itogi-2021-goda-luchshie-kazahstanskie-sportsmeny/