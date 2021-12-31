Итоги 2021 года: лучшие казахстанские спортсмены

2021 год получился богатым на спортивные события в мире и в Казахстане, передает NUR.KZ.
Самым главным стартом этого года была, перенесенная на год позже, Олимпиада-2020 в Токио. Но, к сожалению, для Казахстана летние Игры оказались провальными.
Несмотря на это, были и те отечественные спортсмены, за выступлениями которых мы с удовольствием смотрели и радовались их успехам.
Сакен Бибосынов
Казахстанский боксер в этом году приятно удивил. Если в целом к национальной команде по боксу были вопросы, то именно выступление Бибосынова можно считать успешным.
На Олимпиаде он взял бронзу в весовой категории до 52 килограммов. В полуфинале Сакен смотрелся не хуже своего оппонента Галал Яфая, но судьи раздельным решением отдали победу британцу.
А уже осенью Бибосынов стал чемпионом мира в весе до 51 кг. На мировом первенстве в Белграде казахстанец уверенно всех прошел и красиво завершил сезон. Также Сакен был признан спортсменом года по версии НОК Казахстана.
Софья Берульцева
Софья - еще один бронзовый призер Олимпийских игр в Токио. Если от боксеров мы ждали медали, то от нашей каратистки она стала приятной неожиданностью. Ведь этот спорт впервые был включен в программу летних Игр.
Выступавшая в весе свыше 61 кг, Берульцева уверенно прошла групповой этап. В полуфинале она встречалась с египтянкой Ферьяль Абделазиз, но буквально на последних секундах потерпела обидное поражение. Тем самым 21-летняя спортсменка завоевала бронзовую медаль.
Также в этом году Софья Берульцева стала бронзовым призером чемпионата мира в Дубае и серебряным призером чемпионата Азии в Алматы. Как итог - НОК Казахстана признал ее лучшей спортсменкой года.
Елена Рыбакина
Первая ракетка Казахстана остановилась в шаге от бронзы Олимпиады-2020. В матче за третье место Елена уступила украинке Элине Свитолиной. В любом случае, так близко к олимпийской медали в большом теннисе мы не были.
В целом, для Рыбакиной 2021 год получился успешным. Она впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира Большого шлема (Roland Garros). Также 22-летняя спортсменка обновила свой личный рекорд в рейтинге WTA - 14 место.
Вдобавок Елена помогла сборной Казахстана сохранить прописку в Мировой группе. Теперь наши теннисистки сыграют за выход в финальную стадию Кубка Билли Джин Кинг.
Арли Чонтей
Тяжелоатлет Арли на Олимпиаде в Токио не выступал, но сумел в этом году выиграть два других крупных старта - чемпионат мира и Азии.
На континентальном первенстве Чонтей взял золото в весовой категории до 55 килограммов. А уже осенью в этом же весе завоевал золотую медаль на чемпионате мира в Ташкенте.
Несмотря на все скандалы и проблемы в сборной по тяжелой атлетике Арли сумел показать достойный результат. Тем самым показал, что этот вид спорта все еще успешен в нашей стране.
Жанибек Алимханулы
Непобежденный казахстанский боксер-профессионал Жанибек сделал огромный шаг к завоеванию чемпионского титула. В этом году Алимханулы побил двух крепких боксеров.
В июне в Лас-Вегасе он досрочно остановил американца Роба Бранта. Осенью, там же в Неваде, техническим нокаутом победил экс-чемпиона мира Хассана Н'жикама из Франции.
Благодаря этим победам Жанибек стал обязательным претендентом на титул WBO, которым сейчас владеет американец Деметриус Андраде. В случае победы Алимханулы станет вторым действующим чемпионом мира из Казахстана в профессиональном боксе.
Спонсор рубрики «Спорт» Parimatch — онлайн-букмекер №1 в Казахстане по версии «Выбор года».
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1949366-itogi-2021-goda-luchshie-kazahstanskie-sportsmeny/