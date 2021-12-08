Казахстанский тяжелоатлет стал чемпионом мира (видео)

Арли Чонтей. Фото: olympic.kz

В Ташкенте стартовал чемпионат мира по тяжелой атлетике. В первый же день казахстанский спортсмен завоевал золотую медаль. Лучшим стал Арли Чонтей, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Olympic.kz.

Штангист завоевал золотую награду в категории до 55 килограммов. В "рывке" Чонтей поднял 118 килограммов. В "толчке" казахстанский штангист показал 142 килограмма. В сумме же Чонтей взял 260 килограммов, что и принесло ему первое место.

Второе место осталось за Тадой Сомбунуаном из Таиланда - 256 (115+141) килограммов. Болгарин Ангел Русев финишировал третьим с результатом 254 (110+144) килограмма.

Стоит отметить, что Чонтей реализовал все шесть подходов.

Сборная Казахстана на нынешнем мировом первенстве представлена пятью спортсменами: Арли Чонтей (до 55 кг) Нургиса Адилетулы (до 96 кг) Артем Антропов (до 96 кг) Карина Кузганбаева (до 81 кг) Айзада Муптильда (свыше 87 кг).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/1945803-kazahstanskiy-tyazheloatlet-stal-chempionom-mira-video/