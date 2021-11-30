Жанибек Алимханулы назначен официальным претендентом на пояс WBO в среднем весе

Жанибек Алимханулы. Фото: twitter.com/qazaqstyle

Непобежденный казахстанский боксер-профессионал Жанибек Алимханулы стал официальным претендентом на пояс Всемирной боксерской организации (WBO) в среднем весе, передает NUR.KZ.

Об этом сообщает официальный сайт организации.

WBO обязала чемпиона дивизиона американца Деметриуса Андраде договориться о поединке с казахстанской командой. Иначе состоятся промоутерские торги с минимальной ставкой 200 тыс. долларов.

Напомним, что не так давно Жанибек Алимханулы досрочно победил экс-чемпиона мира Хассана Н'Дама Н'Жикама из Франции.

Тогда как Деметриус Андраде провел успешную защиту титула, одолев ирландца Джейсона Куигли.

Отметим, что в рейтинге средневесов WBO Жанибек Алимханулы занимает второе место.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1944753-zhanibek-alimhanuly-naznachen-ofitsialnym-pretendentom-na-poyas-wbo-v-srednem-vese/