Жанибек Алимханулы нокаутировал экс-чемпиона мира в бою за титул WBO (видео)

Жанибек Алимханулы. Фото: twitter.com/qazaqstyle

В Лас-Вегасе в США прошел вечер бокса, на котором выступал казахстанец Жанибек Алимханулы. 27-летний боксер отправил соперника в технический нокаут и защитил титул чемпиона WBO Global.

Соперником Алимханулы стал французский боксер Хассан Н`Дам Н`Жикам, экс-чемпион мира по версиям WBA и WBO.

Как пишет Sports.kz, бой в среднем весе был рассчитан на десять раундов, но не продлился всю дистанцию: Алимханулы в восьмом раунде отправил противника в технический нокаут. Отмечается, что в третьем француз побывал и в нокдауне.

Для казахстанца победа стала одиннадцатой на профессиональном ринге. Он также успешно защитил титул чемпиона WBO Global.

Хассан Н`Дам Н`Жикам потерпел шестое поражение на профи-ринге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1943180-zhanibek-alimhanuly-nokautiroval-eks-chempiona-mira-v-boyu-za-titul-wbo-video/