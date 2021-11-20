Каратисты Нурканат Ажиканов и Софья Берульцева стали бронзовыми призерами чемпионата мира-2021

Нурканат Ажиканов. Фото: Anthony Dibon/Icon Sport via Getty Images

Два казахстанских спортсмена попали в тройку лучших на проходящем в Дубае чемпионате мира по каратэ, передает сайт Национального олимпийского комитета Республики Казахстан.

Бронзовый призер ОИ-2020 Софья Берульцева стала третьей в весовой категории до 68 кг. В матче за бронзу она одолела Ивану Перович из Сербии.

У мужчин в весе до 75 кг бронзовую награду завоевал Нурканат Ажиканов. В схватке за третье место он оказался сильнее бельгийского спортсмена.

К сожалению, в поединке за бронзу уступили Молдир Жанбырбай (до 50 кг) и Кайсар Алпысбай (до 60 кг).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1943163-karatisty-nurkanat-azhikanov-i-sofya-berultseva-stali-bronzovymi-prizerami-chempionata-mira-2021/