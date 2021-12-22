Молдир Жанбырбай и Андрей Актауов стали чемпионами Азии по каратэ

Молдир Жанбырбай. Фото: Alexander Nemenov/AFP via Getty Images

Команда Казахстана по каратэ завоевала два золота на проходящем в Алматы чемпионате Азии, передает NUR.KZ.

Чемпионами континентального первенства стали Молдир Жанбырбай и Андрей Актауов.

Молдир взяла золото в весовой категории до 50 килограммов. В решающем поединке она выиграла у Джуны Цуки из Филиппин.

Андрей первенствовал в весе до 55 килограммов. В схватке за первое место он одолел представителя Саудовской Аравии Барги Ясира.

Также бронзовый призер ОИ-2020 в Токио Софья Берульцева завоевала серебряную медаль, в финале она уступила каратистке из Японии Юдзуки Саваи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1948038-moldir-zhanbyrbay-i-andrey-aktauov-stali-chempionami-azii-po-karate/