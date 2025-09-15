Административную статью по делу блогера Жанабылова изменили на уголовную

В столичном суде вынесли постановление по делу блогера Ерболата Жанабылова - из административного оно переквалифицировано в уголовное, передает корреспондент NUR.KZ.

"Суд постановил производство по делу по статье 445-1 часть 6 Кодекса "Об административных нарушениях" в отношении Ерболата Жанабылова прекратить в связи с наличием уголовного дела. Передать дело в Департамент экономических расследований Астаны", - заявила судья.

Переквалификация дела, по словам судьи, произошла, поскольку суд увидел в действиях блогера Жанабылова незаконное предпринимательство.

Напомним, ранее министерство туризма и спорта сделало заявление из-за розыгрыша машин, проводимого в Instagram-аккаунтах известной пары блогеров - Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой.

Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов рассказал, какое наказание может грозить блогерам.

В горсуде Астаны сообщили о назначении судебного заседания по делу. Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Астаны рассматривает дело в отношении блогера Ерболата Жанабылова за проведение лотереи лицом, не являющимся оператором лотереи по (ч. 6 ст. 445-1 КоАП).

Когда начали рассматривать дело в отношении блогера Ерболата Жанабылова, в ходе заседания судья попросила его супругу выйти из зала.

А сегодня начался процесс по делу Эльмиры Толегеновой. Адвокат Олег Чернов перед заседанием в отношении блогера рассказал, какое ей предъявлено обвинение.

Отметим, сторона обвинения назвала "барабан удачи", где разыгрывались призы после покупки ее с мужем курса, "лохотроном".

Кроме того, представитель Комитета по регулированию игорного бизнеса в суде по делу блогера Толегеновой заявил о необходимости переквалифицировать административное дело в уголовное.