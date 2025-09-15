В чем обвиняют супругу блогера Ерболата Жанабылова

Адвокат Олег Чернов перед заседанием в отношении блогера Эльмиры Толегеновой рассказал, какое ей предъявлено обвинение, передает корреспондент NUR.KZ.

Суд проходит в Специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям г. Астаны.

Процесс по делу Эльмиры Толегеновой начался в 11:00.

Журналисты поинтересовались у адвоката, какие обвинения ей предъявляются.

"Аналогичные, что и у супруга - якобы участие в незаконной лотерейной деятельности", - отметил он.

Позже, на суде, прокурор сообщил, что, по версии обвинения, в курсах, продаваемых Эльмирой Толегеновой (те же курсы фигурируют в деле ее мужа Ерболата Жанабылова), содержится информация, которая и так есть в открытом доступе и интернете.

Напомним, ранее Министерство туризма и спорта сделало заявление из-за розыгрыша машин, проводимого в Instagram-аккаунтах известной пары блогеров - Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой. Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов рассказал, какое наказание может грозить блогерам. Ранее в горсуде Астаны сообщили, что специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Астаны рассматривал дело в отношении блогера Ерболата Жанабылова за проведение лотереи лицом, не являющимся оператором лотереи по (ч.6 ст.445 – 1 КоАП). Отметим, что 5 сентября, во время рассмотрения дела в отношении Жанабылова из зала суда удалили супругу блогера.

