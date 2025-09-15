В чем обвиняют супругу блогера Ерболата Жанабылова
Опубликовано:
Адвокат Олег Чернов перед заседанием в отношении блогера Эльмиры Толегеновой рассказал, какое ей предъявлено обвинение, передает корреспондент NUR.KZ.
Суд проходит в Специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям г. Астаны.
Процесс по делу Эльмиры Толегеновой начался в 11:00.
Журналисты поинтересовались у адвоката, какие обвинения ей предъявляются.
"Аналогичные, что и у супруга - якобы участие в незаконной лотерейной деятельности", - отметил он.
Позже, на суде, прокурор сообщил, что, по версии обвинения, в курсах, продаваемых Эльмирой Толегеновой (те же курсы фигурируют в деле ее мужа Ерболата Жанабылова), содержится информация, которая и так есть в открытом доступе и интернете.
Напомним, ранее Министерство туризма и спорта сделало заявление из-за розыгрыша машин, проводимого в Instagram-аккаунтах известной пары блогеров - Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой.
Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов рассказал, какое наказание может грозить блогерам.
Ранее в горсуде Астаны сообщили, что специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Астаны рассматривал дело в отношении блогера Ерболата Жанабылова за проведение лотереи лицом, не являющимся оператором лотереи по (ч.6 ст.445 – 1 КоАП).
Отметим, что 5 сентября, во время рассмотрения дела в отношении Жанабылова из зала суда удалили супругу блогера.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2286294-v-chem-obvinyayut-suprugu-blogera-erbolata-zhanabylova/
