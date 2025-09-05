Суд над Жанабыловым: из зала суда удалили супругу блогера

В Астане начали рассматривать дело в отношении блогера Ерболата Жанабылова, в ходе заседания судья попросила его супругу выйти из зала, передает NUR.KZ.

Судья Малика Ногайбекова обратилась к супруге блогера Эльмире Толегеновой.

"Так как в отношении вас был составлен протокол об административном правонарушении по части 6 статьи 445-1 Кодекса об административных правонарушениях, вы можете быть заинтересованы в исходе дела. Поэтому прошу, пожалуйста, выйти из зала судебного заседания", - заявила судья.

В начале судебного заседания прокурор напомнил, что 25 августа поступило обращение от гражданина сс просьбой принять меры в отношении блогера Жанабылова. Еще несколько обращений поступило от граждан в период с 27 августа по 2 сентября.

Напомним, ранее министерство туризма и спорта сделало заявление из-за розыгрыша машин, проводимого в Instagram-аккаунтах известной пары блогеров - Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой.

Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов рассказал, какое наказание может грозить блогерам.

Накануне в горсуде Астаны сообщили о назначении судебного заседания по делу. Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Астаны рассматривает дело в отношении блогера Ерболата Жанабылова за проведение лотереи лицом, не являющимся оператором лотереи по (ч.6 ст.445 – 1 КоАП).

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.