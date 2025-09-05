Адвокат блогера Жанабылова заявил о нарушении его прав в суде

Адвокат блогера Ерболата Жанабылова Олег Чернов во время суда заявил о нарушении своих прав, а также прав подзащитного, передает корреспондент NUR.KZ.

Адвокат блогера Жанабылова заявил, что в суде не присутствует прокурор.

"Были нарушены мои права и права моих подзащитных. В этой связи я считаю, что участие прокурора необходимо, чтобы реализовать защиту и восстановление наших прав как участников судебного процесса.

Также были установлены факты, что Жанабылову не вручали копии протокола, соответственно, это также нарушение. Просим суд организовать участие прокурора. Просим отложить заседание", - заявил адвокат Олег Чернов.

Судья согласилась отложить судебный процесс. Следующее заседание состоится 15 сентября в 15:00.

Ранее министерство туризма и спорта сделало заявление из-за розыгрыша машин, проводимого в Instagram-аккаунтах известной пары блогеров - Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой.

Позже заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов рассказал, какое наказание может грозить блогерам.

Накануне в горсуде Астаны сообщили о назначении судебного заседания по делу. Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Астаны рассматривает дело в отношении блогера Ерболата Жанабылова за проведение лотереи лицом, не являющимся оператором лотереи.

А сегодня начали рассматривать дело в отношении блогера Ерболата Жанабылова, в ходе заседания судья попросила его супругу выйти из зала.

