Как могут наказать блогеров Жанабыловых за розыгрыш авто, ответили в АФМ

Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов в кулуарах сената высказался о ситуации вокруг блогеров Жанабыловых, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, будут ли проверки со стороны их ведомства по факту розыгрыша блогеров Жанабыловых.

"Министерство культуры даст оценку, если это вопрос лишь рекламы, то будет административная ответственность в соответствии с 455 статьей КоАП", - сказал в ответ Женис Елемесов.

В указанной статье КоАП РК идет речь о проведении лотереи лицом, не являющимся оператором. Нарушение влечет штраф на физических лиц в размере 100 МРП (393 200 тенге).

Напомним, ранее министерство туризма и спорта сделало заявление из-за розыгрыша машин, проводимого в Instagram-аккаунтах известной пары блогеров - Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой.

Позднее стало известно, что дело блогера Ерболата Жанабылова, объявившего розыгрыш 10 авто, передано в суд.

О том, как на розыгрыш 10 авто, объявленный блогерами Жанабыловым и Толегеновой, отреагировали казахстанцы, мы писали здесь.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.