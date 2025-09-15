Курсы блогера Эльмиры Толегеновой назвали лохотроном в суде

В столичном суде по делу блогера Эльмиры Толегеновой сторона обвинения назвала "барабан удачи", где разыгрывались призы после покупки ее с мужем курса, "лохотроном", передает корреспондент NUR.KZ.

Адвокат блогера Эльмиры Толегеновой спросил у стороны обвинения - прошли ли они курс, который продавали подсудимая вместе с мужем, чтобы утверждать, что обучение не имеет ценности.

Представители Комитета по регулированию игорного бизнеса и лотереи ответили, что даже не проходя курс, у них уже появился доступ к "барабану удачи", где разыгрывались призы.

"При изучении сообщений комитетом установлено, что данный аккаунт принадлежит Толегеновой Эльмире Данияровне, которая на своем аккаунте 18 августа 2025 года объявила о проведении розыгрыша 10 автомобилей марки Hyundai, а также призывала своих подписчиков к участию в данном розыгрыше. При этом единственным условием для участия в розыгрыше является покупка видеоуроков обучающих. (…)

Человеку нужно было лишь оплатить курсы, и он сразу получал доступ к нажатию, я извиняюсь, лохотрону", - заявил представитель обвинения.

Обвиняемая блогер Толегенова заявила, что она не признает вины, поскольку в суде участвует как индивидуальный предприниматель, а розыгрыш проводился на сайте "Жана бизнес".

Судья уточнила, кому принадлежит "Жана бизнес". Подсудимая Толегенова ответила, что владельцем является она сама.

Добавим, сегодня начался процесс по делу Эльмиры Толегеновой. Адвокат Олег Чернов перед заседанием в отношении блогера рассказал, какое ей предъявлено обвинение. Напомним, ранее Министерство туризма и спорта сделало заявление из-за розыгрыша машин, проводимого в Instagram-аккаунтах известной пары блогеров - Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой. Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов рассказал, какое наказание может грозить блогерам. Ранее в горсуде Астаны сообщили, что специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Астаны рассматривал дело в отношении блогера Ерболата Жанабылова за проведение лотереи лицом, не являющимся оператором лотереи по (ч.6 ст.445 – 1 КоАП). Отметим, что 5 сентября, во время рассмотрения дела в отношении Жанабылова из зала суда удалили супругу блогера.

