Розыгрыш от блогеров Жанабыловых: когда состоится суд

Дело в отношении блогера Ерболата Жанабылова рассмотрят в суде - в пятницу, 5 сентября, состоится заседание, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу горсуда.

Завтра, 5 сентября 2025 года, Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Астаны рассмотрит дело в отношении блогера Ерболата Жанабылова за проведение лотереи лицом, не являющимся оператором лотереи по (ч.6 ст.445 – 1 КоАП).

"По версии уполномоченных органов, через Instagram-аккаунт "zhanabylov_e" он проводил розыгрыши автомобилей, денег и ценных призов, которые квалифицированы как незаконная лотерея. Для участия подписчики вносили по 30 000 тенге за "обучающие курсы" ТОО "Zhana Busunes", - сообщили в пресс-службе городского суда.

Напомним, ранее министерство туризма и спорта сделало заявление из-за розыгрыша машин, проводимого в Instagram-аккаунтах известной пары блогеров - Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой.

Позднее стало известно, что дело блогера Ерболата Жанабылова, объявившего розыгрыш 10 авто, передано в суд.

О том, как на розыгрыш 10 авто, объявленный блогерами Жанабыловым и Толегеновой, отреагировали казахстанцы, мы писали здесь.

Сегодня заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов рассказал, какое наказание может грозить блогерам.

