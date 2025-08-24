Блогеры-миллионники Жанабылов и Толегенова объявили розыгрыш 10 авто: Минтуризма начало проверку
Министерство туризма и спорта сделало заявление из-за розыгрыша машин, проводимого в Instagram-аккаунтах известной пары блогеров - Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой, передает NUR.KZ
Пресс-служба Министерства туризма и спорта РК опубликовала в своем Telegram-канале информацию о проверке из-за розыгрыша ценных призов, проводимого в Instаgram. Отмечается, что розыгрыш был объявлен в аккаунтах "Zhanabylov_e" и "elt6i".
Отметим, что под указанными логинами страницы в Instagram ведут блогеры-миллионники Ерболат Жанабылов (8,4 млн подписчиков) и его супруга Эльмира Толегенова (7,1 млн).
"В адрес Комитета по регулированию игорного бизнеса и лотереи поступило заявление от гражданина С. по поводу проведения проверки на предмет соответствия проводимого вышеуказанными блогерами розыгрыша ценных призов требованиям законодательства о лотерейной деятельности.
На данный момент г-ну Жанабылову направлено извещение о необходимости дачи объяснений, по результатам которой будет принято решение о возбуждении административного производства", - сказано в сообщении.
В Минтуризма добавили, что в случае отсутствия объяснений Комитетом будет возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 445-1 КоАП. Также сообщается, что в случае неявки административное дело будет рассмотрено заочно.
"Просим граждан сохранять бдительность и воздерживаться от участия в сомнительных розыгрышах, "гивах" и иных мероприятиях, проводимых в социальных сетях лицами, не являющимися официальными организаторами лотерей, чтобы избежать риска стать жертвами мошенничества и понести финансовые потери", - добавили в Минтуризма.
Отметим, что супружеская пара несколько дней назад опубликовала информацию о розыгрыше 10 автомобилей.
Отметим, в прошлом году Жанабылова в Астане привлекли к административной ответственности, так как он оборудовал бассейн на месте сидений и ездил с другом по городу. Еще раньше Жанабылова оштрафовали за нарушение комендантского часа в Астане.
В марте текущего года жители страны обсуждали, что Ерболат Жанабылов сделал романтическое предложение руки и сердца супруге Эльмире Толегеновой после 10 лет брака и подарил ей огромное количество роз.
