"Не допустить трагедии Арала": эксперты обеспокоены стремительным обмелением и загрязнением Каспия

Площадь Каспийского моря значительно сократилась, изменилось и качество воды. Эксперты Центрально-Азиатского климатического фонда подготовили обзор по проблемным вопросам водоема, передает NUR.KZ.

Как сообщается на сайте Центрально-Азиатского климатического фонда, менее чем за 20 лет площадь Каспийского моря сократилась на более чем на 34 тыс. квадратных километров. Для сравнения, это больше площади одного из крупнейших озер Африки - Танганьики (32 900 км2), или Бельгии (32 545 км2) и еще 138 стран мира.

Кроме того, качество воды в Каспии изменилось от чистой до умеренного уровня загрязнения, с периодической регистрацией превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ.

Важные стороны проблематики Каспия включают в себя следующие моменты.

Уникальность

Каспийское море уникально тем, что это самый большой в мире водоем, который не имеет связи с мировым океаном. По сути это бессточное озеро, но его происхождение связано с древним океаном Тетис. Дно Каспия образовано земной корой океанического типа, в связи с чем он может классифицироваться как замкнутое внутриматериковое море.

Вода Каспийского моря солоноватая, причем уровень солености меняется в разных частях моря, увеличиваясь в южной части.

Каспий входит в число самых глубоких озер в мире, наряду с Байкалом и Танганьикой.

В Каспийском море обитает множество видов животных, включая уникального каспийского тюленя. Здесь также находятся крупнейшие в мире нерестилища рыб осетровых пород.

Обмеление

Уровень Каспийского моря, как замкнутого водоема, подвержен значительным колебаниям, обусловленным соотношением характеристик водного баланса, изменяющихся под влиянием антропогенного влияния на реки и изменения климата в прикаспийском регионе.

В Каспий впадает около 130 рек. К началу 1970-х годов практически все крупные реки бассейна были зарегулированы. Из общего объема стока рек 86,1 % приходится на р. Волга, 5,1 % - на р. Кура, 2,9% - на р. Жайык (значительно снизился), 2,4% - на р. Терек и 3,5% - на остальные реки.

В связи с обширной территорией и удаленностью от океана климат в Каспийском регионе теплеет значительно быстрее, чем по планете в целом и по территории Казахстана в частности.

По данным РГП "Казгидромет", за период 1976-2024 гг. изменение среднегодовой температуры воздуха составило для земного шара +0,19°С на каждые 10 лет, для Казахстана +0,36°С на каждые 10 лет, а для Каспийского региона +0,51°C на каждые 10 лет.

За период систематических наблюдений (с 1900 г. по 2023 г.) уровень моря изменялся от минус 25,74 м БС (1900 г.) до минус 29,01 м БС (1977 г.).

(БС, Балтийская система высот, это единица измерения высот и глубин, отсчитанная от нулевого уровня Кронштадтского футштока - прим. авт.)

За историю наблюдений Каспийского моря были несколько периодов падения и повышения уровня моря:

в период 1940-1977 годы интенсивность снижения уровня моря была равна 4 см в год (общее падение составило 1,2 м);

в 1978-1995 годы наблюдалось повышение уровня на 13 см в год (общее повышение составило 2,5 м);

в 1996-2023 годы наблюдался период падения на 8 см в год (общее падение составило 1,83 м).

В настоящее время продолжается снижение уровня Каспийского моря, за период с 2006 года по 2024 год он упал на 2,14 м. За первую половину 2025 года уровень моря составил в среднем -29,28 м БС.

По данным Государственного океанографического института (Россия), в результате падения уровня с 2006 г. площадь водной поверхности моря сократилась на 34,4 тыс. км2 - от 392,3 тыс. км2 до 357,9 тыс. км2.

Спутниковые данные NASA за 2020-2025 годы показывают, что уровень Каспия снижается со скоростью около 7 см в год. Это в 20 раз быстрее, чем поднимается уровень мирового океана. Если тенденция сохранится, то к 2050 году северная часть моря, где глубина не превышает 5 м, может практически исчезнуть.

Прогнозы ученых разнятся в зависимости от сценария изменения климата. Так, к 2100 году, по оптимистичному варианту (повышение температуры на +1,5°C), уровень моря снизится на 5-9 м, по реалистичному варианту (+2+3°C) - на 10-15 м. Катастрофический, но возможный сценарий развития событий, предусматривает потепление на +4°C и более и обмеление Каспия на 18-21 м.

В случае реализации последнего сценария площадь водной поверхности сократится на 30%, а объем воды - почти наполовину.

Загрязнение

Еще одной проблемой Каспия является загрязнение воды в связи с активной нефтедобычей.

Мониторинг за состоянием качества воды Каспийского моря на территории Казахстана проводится на 50 прибрежных точках, из них 22 в Северном Каспии и 28 - в Среднем Каспии.

По данным РГП "Казгидромет", в Каспийском море в период с 2005 по 2018 годы качество воды изменялось от "чистой" до "умеренного уровня загрязнения".

В Северном Каспии превышения предельно допустимой концентрации (далее - ПДК) отмечено в 2007-2009 гг. по меди, железу общему, азоту нитритному, в 2009 г. зафиксировано превышение по хрому (6+) - 1,2 ПДК. В 2013 г. отмечено превышение по хрому (6+) - 1,1 ПДК. В 2010-2012 гг. и 2014-2018 гг. превышений не обнаружено.

В Среднем Каспии в отдельных месяцах 2006-2008 гг. и 2010-2012 гг. превышение ПДК наблюдалось в основном по меди, марганцу, цинку, хрому (3+) - 1,1 ПДК в 2011 г. и нефтепродуктам, в 2013-2014 гг. зафиксировано превышение по нефтепродуктам в пределах 1,2-2,3 ПДК. В 2015-2018 гг. превышений не обнаружено.

С января 2019 года для оценки состояния водоемов в Казахстане применяется Единая система классификации качества воды в водных объектах, которая предусматривает сравнение текущих фактических данных с многолетними наблюдениями. Единая классификация включает шесть классов качества воды от "наилучшего" до "наихудшего". Это позволяет учитывать требования различных видов водопользования: экосистемного, рыбного, питьевого, рекреационного, орошения, промышленности, гидроэнергетики и транспорта.

По данным РГП "Казгидромет", в 2019 году качество воды в Каспийском море оценено "выше 5 класса" - вода непригодна для всех видов водопользования. За последние годы тенденции к росту загрязнения не отмечается.

Вымирание

Каспийское море начало формироваться 5-7 млн лет назад, когда древний океан Тетис разделился на более мелкие водоемы. В результате геологической истории и изолированности от мирового океана в Каспии сформировалась уникальная экосистема с характерными видами флоры и фауны, которые могут оказаться на грани вымирания.

Численность каспийских тюленей за последние 100 лет сократилась на 90%, с примерно 1,2 млн особей в начале XX века до менее чем 100 тыс. сейчас. Этот вид, являющийся эндемиком Каспийского моря, находится под угрозой исчезновения.

В отличие от большинства тюленей, каспийские размножаются исключительно на льдинах северной части моря в январе-феврале. Беременность у самок длится 11 месяцев, поэтому любые нарушения цикла сразу сказываются на численности популяции.

Исследования, проведенные в 2023-2024 годах, показывают, что площадь зимнего льда на Каспии сократилась на 40% за последние 20 лет. При падении уровня моря на 5 м площадь подходящего для размножения тюленей льда сократится на 81%.

Кроме того, тюленям нужны так называемые "залежки" - места на суше, где они собираются на отдых, линьку, размножение. По мере отступления воды традиционные залежки становятся недоступными, а новые отмели и острова часто не подходят для животных.

Также негативное влияние на популяцию оказывает загрязнение воды и уменьшение кормовой базы из-за избыточного вылова рыбы. Многие особи гибнут в рыболовных сетях.

В Каспийском море обитают шесть видов осетровых рыб: белуга, русский осетр, персидский осетр, севрюга, шип и стерлядь. Всем им также грозит угроза исчезновения. В связи со снижением уровня моря мелеют устья рек, и рыба не может добраться до нерестилищ, а также исчезают нагульные площади на мелководьях, которые первыми исчезают при обмелении. Серьезный урон популяции осетровых наносит браконьерство.

"Обмеление Каспийского моря - это актуальная проблема, вызванная сочетанием климатических изменений, сокращением речного стока и других факторов. Уровень моря снижается, что приводит к обнажению новых участков суши, изменению береговой линии и потенциальным экологическим и экономическим последствиям.

Задача нашего фонда - не только акцентировать внимание на этой проблеме стран, расположенных на берегах Каспия, но и вовлечь мировое сообщество в процесс поиска путей её решения, чтобы не допустить повторения трагедии Арала.

Проблемам Каспийского моря будет посвящена специальная сессия на Региональном экологическом саммите, который пройдет в 2026 году в Астане", - подчеркнул Ерлік Қаражан, руководитель Проектного офиса для Центральной Азии по изменению климата и зеленой энергетике Центрально-Азиатского климатического фонда.

Напомним, ранее уже сообщалось, что экологи бьют тревогу из-за обмеления Каспийского моря - за последние 20 лет казахстанская часть Каспия отступила от берега на 18 километров.

Весной этого года вице-министр водных ресурсов и ирригации Болат Бекнияз высказался о рисках обмеления Каспийского моря, сообщив, что его уровень достиг исторического минимума.

Блогер Нуркен Тажибай показал, как изменилось Каспийское море за последние 10-15 лет: пирс, который раньше выходил прямо в море, теперь тянется над сушей.

И блогер Адай Мырзатай опубликовал видео, шокировавшее казахстанцев - на кадрах зафиксирован уровень воды Каспийского моря в 2013 году и в 2025. Судя по кадрам, море заметно обмелело.

Обмеление Каспийского моря

Напомним, в июне 2023 года в Актау объявили режим ЧС природного характера, чтобы предотвратить обмеление Каспия. Это было необходимо для проведения проектно-изыскательских работ.

Также ранее представители Минэкологии объясняли, почему мелеет Каспий.

По словам экологов, за последние 120 лет уровень Каспийского моря менялся от минус 25 метров по Балтийской системе до минус 29.

Осенью 2023 года блогер Азамат Сарсенбаев выложил видео, которое сняли с борта самолета - на кадрах видно высохшее Каспийское море.

Позднее сообщалось, что по поручению президента в Казахстане создадут научный институт для исследования Каспия.

