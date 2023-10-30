Новый институт создадут по поручению Токаева в Казахстане

Научный институт для исследования Каспия появится в Казахстане по поручению главы государства, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, министерство уже разработало проект постановления для создания научно-исследовательского института Каспийского моря.

"Институт будет исследовать экологические проблемы Каспийского моря, проблему снижения уровня воды, причины массовой гибели тюленей и рыб, вопросы сохранения популяции каспийского тюленя, ихтиофауну, акваторию и побережье Каспия. Еще одним направлением будет обеспечение тесного взаимодействия с коллегами из других прикаспийских государств", – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что НИИ будет предоставлять объективную и независимую информацию по всем направлениям экосистемы Каспийского моря. А полученные данные станут основанием для принятия комплексных мер государственными и местными исполнительными органами.

Также создание научной организации также даст возможность в полной мере исполнять международные и национальные обязательства по сохранению Каспия.

"Для принятия превентивных мер глава государства поручил создать в Мангистауской области государственный научный институт, который будет заниматься исследованиями Каспия. Создание института позволит подойти к изучению проблемы комплексно, решать масштабные задачи", – подчеркнул министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Обмеление Каспийского моря

Напомним, в начале июня в Актау объявили режим ЧС природного характера, чтобы предотвратить обмеление Каспия. Это было необходимо для проведения проектно-изыскательских работ.

Также ранее представители Минэкологии объясняли, почему мелеет Каспий.

По словам экологов, за последние 120 лет уровень Каспийского моря он менялся от минус 25 метров по Балтийской системе до минус 29.

"В настоящее время уровень Каспийского моря – минус 28,6 метров по Балтийской системе. В свое время был пик и ниже. С 1978 года было повышение уровня и, начиная с 2006 года, идет обмеление", – отмечал директор Департамента экологической политики и устойчивого развития Акзан Ширанов.

Он говорил, что есть предпосылки к снижению уровня моря.

"Есть вопросы, такие как изменение климата, снижение стоков – это Волга, которая составляет почти 95% воды в Каспии, снижение стока по реке Урал. Снижение количества осадков ежегодное", – заявлял специалист.

В конце сентября блогер Азамат Сарсенбаев выложил видео, которое сняли с борта самолета – на кадрах видно высохшее Каспийское море.

Гибель тюленей на Каспии

Напомним, в апреле 2022 года на берегу Каспия в Мангистауской области обнаружили около полусотни тушек мертвых тюленей. Позже число их число достигло 94.

Были взяты пробы воды и грунта, однако сами туши исследовать не удалось, так как они сильно разложились.

В июле в Минэкологии и природных ресурсов сообщили, что с начала 2022 года были обнаружены 220 мертвых тюленей обнаружены на участке в Каражанбасе и юго-западной оконечности полуострова Тупкараган.

При этом сообщалось, что 17 особей, имели на теле следы механических воздействий, которые привели или могли привести к их гибели.

В ноябре прошлого года на каспийском побережье в Мангистауской области нашли еще более ста тушек мертвых тюленей. Спустя несколько дней обнаружилось еще 40 погибших животных. Итого, по состоянию на 10 ноября, на берегу Каспия был обнаружен 141 мертвый тюлень.

В Министерстве экологии и природных ресурсов заявляли, что данный факт зарегистрирован в отделе полиции.

Об экологической ситуации на Каспии, в частности, о фактах гибели тюленей, ранее высказывался президент Касым-Жомарт Токаев.

"Говоря об экологических проблемах нашего общего моря, не могу не упомянуть о бедственном положении каспийских тюленей. Факты их периодической гибели вызывают серьезные опасения.

Каспийский тюлень – эндемик и единственный представитель млекопитающих в фауне Каспийского моря. Он мигрирует по всему водоему и считается трансграничным биоресурсом", – отмечал президент.

При этом 8 мая стало известно, что 15 мертвых тюленей вновь нашли на берегу Каспия, а через несколько дней обнаружили еще несколько десятков погибших тюленей и рыб.

В середине октября сообщалось, что на побережье снова обнаружили мертвых тюленей.