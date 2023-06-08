ЧС природного характера объявили в Актау

Берег Каспийского моря. Кадр из видео: facebook.com/azamat.sarsenbaev

Вчера в Актау был объявлен режим ЧС природного характера, чтобы предотвратить обмеление Каспия. Об этом сообщается на официальной странице городского акимата в Instagram.

Как отметили представители ведомства, для предотвращения возможной чрезвычайной ситуации, связанной с обмелением Каспийского моря, Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС города Актау вчера, 7 июня 2023 года, в 15:00 приняла решение объявить чрезвычайную ситуацию природного характера местного масштаба.

Это было необходимо для проведения проектно-изыскательских работ.

"Принятое решение не повлияет на работу ТОО "МАЭК", электроснабжение и водоснабжение будет осуществляться в штатном режиме", – добавили в акимате.

Ранее представители Минэкологии объясняли, почему мелеет Каспий. По словам экологов, за последние 120 лет уровень Каспийского моря он менялся от минус 25 метров по Балтийской системе до минус 29.

"В настоящее время уровень Каспийского моря – минус 28,6 метров по Балтийской системе. В свое время был пик и ниже. С 1978 года было повышение уровня и, начиная с 2006 года, идет обмеление", – отмечал директор Департамента экологической политики и устойчивого развития Акзан Ширанов.

Он объяснял, что есть предпосылки к снижению уровня моря.

"Есть вопросы, такие как изменение климата, снижение стоков – это Волга, которая составляет почти 95% воды в Каспии, снижение стока по реке Урал. Снижение количества осадков ежегодное", – заявлял специалист.

Добавим, что согласно казахстанским Правилам осуществления государственного учета чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера к ЧС природного характера относятся:

геофизические явления: землетрясения (произошедшие на территории Республики Казахстан или приграничных (близлежащих) государств);

геологические опасные явления: оползни, обвалы, осыпи, камнепады, сели, просадка лессовых пород;

метеорологические явления: сильный ветер (включая шквалы и смерчи), пыльные (песчаные) бури, крупный град, сильный дождь (ливень), сильный снегопад, сильные метели (снежные заносы), сильный гололед, сильный мороз, сильная жара, сильный туман, засуха, заморозки, суховей, лавины;

гидрологические опасные явления: высокие уровни воды (наводнения) при половодьях, дождевых паводках, заторах и зажорах, ветровых нагонах; низкий уровень воды;

природные пожары – лесные пожары, пожары степных и лесных массивов, подземные пожары горючих ископаемых;

инфекционные болезни и отравления: инфекционные заболевания;

отравления людей: пищевые отравления, лучевые поражения;

заболевание и гибель животных;

заболевание и гибель растений;

происшествия на водоемах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2023842-chs-prirodnogo-haraktera-obyavili-v-aktau/