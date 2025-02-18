"Как жаль": обмеление Каспия за 10 лет показал блогер (видео)

Блогер Нуркен Тажибай показал, как изменилось Каспийское море за последние 10-15 лет: пирс, который раньше выходил прямо в море, теперь тянется над сушей, передает NUR.KZ.

Публикация появилась в Instagram-аккаунте блогера. "Без комментариев", - подписал свой пост Нуркен Тажибай.

Пользователи пишут "Как жаль", "Ужас", и оставляют под видео грустные смайлики.

Отметим, осенью прошлого года российский ученый Владимир Шевченко высказался о возможности скорого исчезновения Каспийского моря. По его словам, колебания уровня воды в Каспийском море вызваны в основном естественными причинами.

Добавим, недавно экологи Мангистауской области рассказали о результатах проб воды из Каспийского моря, которое несколько дней назад окрасилось в красный цвет. По их словам, анализы воды оказались в норме, а красный цвет появился из-за водорослей.

За несколько дней до этого кадры с окрасившимся в красный цвет Каспийским морем распространились в социальных сетях. Отмечалось, что необычный вид побережья не оставил равнодушными жителей и гостей региона.

Обмеление Каспийского моря

Напомним, в июне 2023 года в Актау объявили режим ЧС природного характера, чтобы предотвратить обмеление Каспия. Это было необходимо для проведения проектно-изыскательских работ.

Также ранее представители Минэкологии объясняли, почему мелеет Каспий.

По словам экологов, за последние 120 лет уровень Каспийского моря менялся от минус 25 метров по Балтийской системе до минус 29.

Осенью 2023 года блогер Азамат Сарсенбаев выложил видео, которое сняли с борта самолета – на кадрах видно высохшее Каспийское море.

Позднее сообщалось, что по поручению президента в Казахстане создадут научный институт для исследования Каспия.