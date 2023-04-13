Почему мелеет Каспий, объяснили в Минэкологии

Берег Каспийского моря. Кадр из видео: facebook.com/azamat.sarsenbaev

Директор Департамента экологической политики и устойчивого развития Акзан Ширанов на брифинге СЦК ответил на заявление казахстанцев об обмелении Каспийского моря, передает корреспондент NUR.KZ.

Акзан Ширанов отметил, что уровень каспийского моря подвержен многолетним колебаниям.

"За последние 120 лет он менялся от минус 25 метров по Балтийской системе до минус 29. В настоящее время уровень Каспийского моря – минус 28,6 метров по Балтийской системе. В свое время был пик и ниже. С 1978 года было повышение уровня и, начиная с 2006 года, идет обмеление", – добавил спикер.

Отметим, что согласно Большому энциклопедическому словарю, Балтийская система высот – это принятая в СССР и в РФ система абсолютных высот, отсчет которых ведется от нуля футштока в Кронштадте.

Фудшток – это уровнемер в виде рейки (бруса) с делениями, установленный на водомерном посту для наблюдения и точного определения уровня воды в море, реке или озере

По словам Ширанова, наблюдаются определенные периоды в состоянии уровня воды Каспия, но некоторые предпосылки к снижению уровня моря все же есть.

"Есть вопросы, такие как изменение климата, снижение стоков – это Волга, которая составляет почти 95% воды в Каспии, снижение стока по реке Урал. Снижение количества осадков ежегодное. В принципе, предпосылки к снижению уровня моря есть. Но, как я говорил, это может нести сезонный, многолетний характер", – подчеркнул спикер.

Также Акзан Ширанов сообщил, что сейчас создается институт по изучению проблем Каспийского моря. Его сотрудники вместе с коллегами из других прикаспийских государств будут решать эти вопросы.

"Море трансграничное. Большую часть влияния как раз таки оказывает река Волга, то есть наши соседи. И здесь мы на международных площадках проводить переговоры будем и решать проблемы эти", – резюмировал чиновник.

Каспийское море на карте. Скриншот: Google Maps

Согласно Большой советской энциклопедии, Каспийское море – это крупнейший в мире замкнутый водоем.

Нередко его называют самым большим озером Земли, но это определение не совсем точно, так как по своим размерам, характеру процессов и истории развития Каспийское море является именно морем.

Свое название водоем получил от древних племен каспиев, обитавших в восточной части Кавказа. Другие исторические названия – Гирканское, Хвалынское (Хвалисское), Хазарское – также по именам древних народов, обитавших на его берегах.

На сайте Британской энциклопедии говорится, что Каспийское море на северо-востоке граничит с Казахстаном, на юго-востоке – с Туркменистаном, на юге – с Ираном, на юго-западе – с Азербайджаном, а на северо-западе – с Россией.

Общая площадь моря составляет примерно 386 тыс. квадратных километров.

Ранее казахстанский блогер Азамат Сарсенбаев не раз заявлял, что обеспокоен состоянием водоема и публиковал видеоролики, на которых показывал состояние Каспийского моря.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016645-pochemu-meleet-kaspiy-i-kak-etu-problemu-hotyat-reshit-rasskazali-v-minekologii/