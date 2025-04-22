Минводы: Уровень Каспийского моря достиг исторического минимума

Вице-министр водных ресурсов и ирригации Болат Бекнияз в мажилисе высказался о рисках обмеления Каспийского моря, передает корреспондент NUR.KZ.

Болат Бекнияз сообщил, что уровень Каспийского моря подвержен значительным колебаниям.

"С 1900 года по 2023 год его уровень изменялся от минус 25,7 м БС (1900 г.) до минус 29,01 м БС. То есть, разница между наибольшим уровнем в 1900 году и наименьшим в 1977 году составляет более трех метров.

Начиная с 2006 года уровень Каспийского моря имеет тенденцию к снижению, и на данный момент его уровень составляет минус 29,21 м БС, что является историческим минимумом. В результате падения уровня моря площадь водной поверхности моря сократилась, в основном, за счет мелководной северо-восточной части", - добавил он.

По словам спикера, к основным факторам снижения уровня моря относятся уменьшение речного стока под влиянием климатического и антропогенного воздействия, увеличение испарения вследствие повышения температуры воздуха, снижение количества осадков в регионе.

"За период 1976-2023 годов изменение среднегодовой температуры воздуха для Каспийского региона составило +0,51°C на каждые 10 лет. С 2006 по 2023 годы осадки над акваторией Каспийского моря снизились на 65 мм. Все эти негативные факторы наблюдаются на фоне сокращения притока в Каспийское море.

Как было отмечено, для стабилизации уровня моря необходимо стабильное поступление 279 кубометров/год воды, основной объем которого может обеспечить река Волга. В случае непринятия совместных усилий всех прикаспийских государств уровень моря, согласно научным прогнозам, уже к 2030 году может достичь отметки от минус 29,5 до 30,2 м БС", - заявил вице-министр.

Отметим, осенью прошлого года российский ученый Владимир Шевченко высказался о возможности скорого исчезновения Каспийского моря. По его словам, колебания уровня воды в Каспийском море вызваны в основном естественными причинами.

Добавим, недавно экологи Мангистауской области рассказали о результатах проб воды из Каспийского моря, которое несколько дней назад окрасилось в красный цвет. По их словам, анализы воды оказались в норме, а красный цвет появился из-за водорослей.

За несколько дней до этого кадры с окрасившимся в красный цвет Каспийским морем распространились в социальных сетях. Отмечалось, что необычный вид побережья не оставил равнодушными жителей и гостей региона.

Обмеление Каспийского моря

Напомним, в июне 2023 года в Актау объявили режим ЧС природного характера, чтобы предотвратить обмеление Каспия. Это было необходимо для проведения проектно-изыскательских работ.

Также ранее представители Минэкологии объясняли, почему мелеет Каспий.

По словам экологов, за последние 120 лет уровень Каспийского моря менялся от минус 25 метров по Балтийской системе до минус 29.

Осенью 2023 года блогер Азамат Сарсенбаев выложил видео, которое сняли с борта самолета - на кадрах видно высохшее Каспийское море.

Позднее сообщалось, что по поручению президента в Казахстане создадут научный институт для исследования Каспия.