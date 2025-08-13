Экологи: За 20 лет Каспийское море отступило от берега на 18 километров

Экологи бьют тревогу из-за обмеления Каспийского моря - за последние 20 лет казахстанская часть Каспия отступила от берега на 18 километров, передает телеканал 24KZ.

Накануне в Актау прошел форум, посвященный Каспийскому морю. В нем приняли участие ученые, представители исполнительных органов и международных организаций

По последним исследованиям, акватория Каспия уменьшилась на 70 тысяч квадратных метров. Причиной эксперты называют обмеление большей части 130 рек, впадающих в море, а также строительство 12 гидроэлектростанций вдоль Волги.

Во избежание глобальной катастрофы ученые призвали прикаспийские страны к совместным действиям.

"Каспий может повторить судьбу Арала. Не стоит строить иллюзий, что приток воды увеличится естественным путем. Поэтому необходимо искать другие пути спасения моря.

Один из вариантов – повернуть русло реки Обь через Торгайскую ложбину. Второй – строительство Евразийского канала", - заявил председатель экологического совета при партии Amanat Орынбасар Тогжанов.

Напомним, ранее вице-министр водных ресурсов и ирригации Болат Бекнияз высказался о рисках обмеления Каспийского моря, сообщив, что его уровень достиг исторического минимума.

Блогер Нуркен Тажибай показал, как изменилось Каспийское море за последние 10-15 лет: пирс, который раньше выходил прямо в море, теперь тянется над сушей.

И две недели назад блогер Адай Мырзатай опубликовал видео, шокировавшее казахстанцев - на кадрах зафиксирован уровень воды Каспийского моря в 2013 году и в 2025. Судя по кадрам, море заметно обмелело.

Обмеление Каспийского моря

Напомним, в июне 2023 года в Актау объявили режим ЧС природного характера, чтобы предотвратить обмеление Каспия. Это было необходимо для проведения проектно-изыскательских работ.

Также ранее представители Минэкологии объясняли, почему мелеет Каспий.

По словам экологов, за последние 120 лет уровень Каспийского моря менялся от минус 25 метров по Балтийской системе до минус 29.

Осенью 2023 года блогер Азамат Сарсенбаев выложил видео, которое сняли с борта самолета - на кадрах видно высохшее Каспийское море.

Позднее сообщалось, что по поручению президента в Казахстане создадут научный институт для исследования Каспия.

