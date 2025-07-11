Обмеление Каспийского моря: снижение уровня воды за 12 лет шокировало казахстанцев (видео)

Блогер Адай Мырзатай опубликовал на своей странице видео, на кадрах которого зафиксирован уровень воды Каспийского моря в 2013 году и в 2025-м. Судя по кадрам, море заметно обмелело, передает NUR.KZ.

Тревел-блогер Адай Мырзатай опубликовал на своей странице в Instagram видео, где сравнивает уровень воды Каспийского моря в 2013 году и сейчас. На кадрах видно, как море значительно обмелело.

Так, на видео 2013 года сняли мост, который со всех сторон окружен водой. Но на видео 2025 года мост уже окружен травой, а вода находится значительно далеко.

В комментариях подписчики блогера выразили сожаление снижением уровня воды.

"Этот мост прямо настолько показателен. Там ведь достаточно глубоко было… так все это печально", "Катастрофа 21 века", - пишут казахстанцы.

Обмеление Каспийского моря

Напомним, в июне 2023 года в Актау объявили режим ЧС природного характера, чтобы предотвратить обмеление Каспия. Это было необходимо для проведения проектно-изыскательских работ. Также ранее представители Минэкологии объясняли, почему мелеет Каспий.

По словам экологов, за последние 120 лет уровень Каспийского моря менялся от минус 25 метров по Балтийской системе до минус 29. Осенью 2023 года блогер Азамат Сарсенбаев выложил видео, которое сняли с борта самолета – на кадрах видно высохшее Каспийское море.

Позднее сообщалось, что по поручению президента в Казахстане создадут научный институт для исследования Каспия.

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