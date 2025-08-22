Появились новые подробности об объекте, похожем на дом Карима Масимова

В управлении образования Астаны рассказали, что после проведенного изучения, дом, похожий на изъятый у Карима Масимова, не будут переделывать под социальный объект, передает NUR.KZ.

В пресс-службе управлении образования Астаны корреспонденту NUR.KZ предоставили окончательный ответ на вопрос, будут ли дом, похожий на изъятый у экс-главы КНБ Казахстана Карима Масимова, переделывать под социальный объект.

"Управлением образования города Астаны при дополнительном изучении объекта установлено, что он не соответствует под социальный объект по санитарным нормам и установленным требованиям.

В связи с этим указанный объект не рассматривается для принятия в коммунальную собственность под размещение образовательных учреждений", - сказано в ответе на запрос.

Отметим, в апреле появилась информация о том, что данный дом могут передать в госсобственность в Астане.

В мае глава компании по возвращенным активам сообщал, что дом, который предположительно принадлежит экс-главе КНБ Кариму Масимову, могут переделать в соцобъект.

Но месяц спустя в акимате Астаны сообщили, что больше не планируют принимать на баланс дом. Добавим, что данный объект ранее пытались продать с аукциона, но желающих его приобрести не нашлось.

Также ранее в Telegram-канале "ВЧК-ОГПУ" появилась информация о том, что якобы бизнесмен Мухтар Джакишев выкупает особняк Карима Масимова до проведения аукциона.

Также ранее в Telegram-канале "ВЧК-ОГПУ" появилась информация о том, что якобы бизнесмен Мухтар Джакишев выкупает особняк Карима Масимова до проведения аукциона.

Сразу же после этого в КУВА опровергли эту информацию. Мухтар Джакишев также дал свой комментарий.

