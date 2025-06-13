Акимат Астаны больше не планирует принимать на баланс дом, похожий на изъятый у Карима Масимова

Дом в Астане, похожий на изъятый у Карима Масимова, планировали переделать в соцобъект - но сегодня в акимате сообщили, что таких планов не рассматривается, передает NUR.KZ.

Напомним, ранее в мае глава компании по возвращенным активам сообщал, что дом, который предположительно принадлежит экс-главе КНБ Кариму Масимову, могут переделать в соцобъект.

"У нас есть на балансе дом, который находится в Нуринском районе, там около 2 тыс. квадратных метров. В данное время акимат Астаны обращался - хотел взять его в качестве социального объекта, но в настоящее время мы ждем от них подтверждения, но пока еще они не подтвердили свое намерение", - сообщил тогда Куанышбек Мукаш.

Однако сегодня корреспонденту NUR.KZ в акимате Астаны рассказали, что планов принимать дом на баланс у ведомства нет.

"ГУ "Управление активов и государственных закупок города Астаны" сообщает, что в настоящее время принятие вышеуказанного здания в коммунальную собственность не планируется", - прокомментировали в акимате.

Напомним, дом, похожий на изъятый у Масимова, ранее пытались продать с аукциона, но желающих его приобрести не нашлось. Новые торги были назначены на 28 марта 2025 года, однако дом не смогли продать.

Также ранее в Telegram-канале "ВЧК-ОГПУ" появилась информация о том, что якобы бизнесмен Мухтар Джакишев выкупает особняк Карима Масимова до проведения аукциона.

Сразу же после этого в КУВА опровергли эту информацию. Мухтар Джакишев также дал свой комментарий.

В апреле появилась информация о том, что данный дом могут передать в госсобственность в Астане.