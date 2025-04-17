Дом, похожий на изъятый у Карима Масимова, могут передать в госсобственность в Астане

В Компании по управлению возвращенными активами рассказали, что будет с домом, похожим на тот, что был изъят у Карима Масимова, если его не продадут с аукциона в очередной раз, передает NUR.KZ.

Как рассказали корреспонденту NUR.KZ в КУВА, 28 марта 2025 года в 10:00 часов на веб-платформе E-Qazyna не состоялись повторные торги с повышением цены по объекту недвижимости, расположенному по адресу: город Астана, район Нұра, микрорайон Караоткель, улица Ерейментау, строение 1. Отмечается, что торги не состоялись из-за отсутствия участников. Стартовая стоимость лота составляла 1 883 338 958 тенге.

"В соответствии с установленными процедурами, следующий аукцион будет проведен в ближайшее время. Официальная дата торгов будет определена и опубликована дополнительно.

Если объект вновь не будет реализован, согласно главе 4 Правил управления переданными управляющей компании активами, возможен вариант их передачи в государственную собственность. В частности, в порядке, предусмотренном Правилами дарения № 1103, если соответствующая инициатива поступит от государственных органов", - говорят в Компании.

Кроме того, сообщается, что жилой дом с цокольным этажом может быть использован для размещения детского сада или реабилитационного центра. Просторный двор, бассейн и большая спортивная площадка позволяют создать комфортные условия для воспитанников подобных учреждений.

Тем не менее, окончательное решение о дальнейшем использовании объекта будет принято по итогам торгов.

Напомним, дом, похожий на изъятый у Масимова, ранее пытались продать с аукциона, но желающих его приобрести не нашлось. Новые торги были назначены на 28 марта 2025 года, однако дом не смогли продать.

Также ранее в Telegram-канале "ВЧК-ОГПУ" появилась информация о том, что якобы бизнесмен Мухтар Джакишев выкупает особняк Карима Масимова до проведения аукциона.

Сразу же после этого в КУВА опровергли эту информацию. Мухтар Джакишев также дал свой комментарий.

Дело Масимова

После январских событий в 2022 году Карим Масимов был освобожден от должности главы КНБ, которую занимал с 2016 года. Вскоре после этого его задержали по подозрению в государственной измене.

24 апреля 2023 года Кариму Масимову вынесли приговор - 18 лет лишения свободы, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе и лишением звания. Позже стало известно, что Карим Масимов подал апелляцию, которая изменила приговор: Масимов будет отбывать наказание в учреждении средней безопасности, а не максимальной, как было ранее.

В июне 2024 года стало известно, что Масимову отказали в помиловании.