Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Дом, похожий на изъятый у Карима Масимова, могут переделать в соцобъект в Астане

Опубликовано:

Дом
Дом. Фото: auction.e-qazyna.kz

Глава компании по возвращенным активам Куанышбек Мукаш в кулуарах Нацмузея высказался о доме, который предположительно принадлежит экс-главе КНБ Кариму Масимову, передает NUR.KZ.

"У нас есть на балансе дом, который находится в Нуринском районе, там около 2 тыс. квадратных метров. В данное время акимат Астаны обращался - хотел взять его в качестве социального объекта, но в настоящее время мы ждем от них подтверждения, но пока еще они не подтвердили свое намерение", - сказал Куанышбек Мукаш.

По его словам, в этом случае отдельно будет рассматриваться судьба ценностей, которые там находятся.

"Если госорган откажется от вот этих... так как они были отдельно оценены и являются у нас отдельным пулом активов, я думаю, что они будут выставлены. Наверное, нами отдельно на торгах, на аукционе, и будут продаваться так. Либо мы применим баскет-продажу, то есть к какому-либо активу привяжем его и вместе с ним продадим. Мы не знаем, каким образом он (дом - прим. ред.) был передан. У нас он был передан по договору передачи, который был заключен в соответствии с нашим законом. Есть как решение суда, так и добровольная передача", - пояснил он.

Напомним, дом, похожий на изъятый у Масимова, ранее пытались продать с аукциона, но желающих его приобрести не нашлось. Новые торги были назначены на 28 марта 2025 года, однако дом не смогли продать.

Также ранее в Telegram-канале "ВЧК-ОГПУ" появилась информация о том, что якобы бизнесмен Мухтар Джакишев выкупает особняк Карима Масимова до проведения аукциона.

Сразу же после этого в КУВА опровергли эту информацию. Мухтар Джакишев также дал свой комментарий.

В апреле появилась информация о том, что данный дом могут передать в госсобственность в Астане.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2250213-dom-pohozhiy-na-izyatyy-u-karima-masimova-mogut-peredelat-v-socobekt-v-astane/