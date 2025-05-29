Дом, похожий на изъятый у Карима Масимова, могут переделать в соцобъект в Астане

Глава компании по возвращенным активам Куанышбек Мукаш в кулуарах Нацмузея высказался о доме, который предположительно принадлежит экс-главе КНБ Кариму Масимову, передает NUR.KZ.

"У нас есть на балансе дом, который находится в Нуринском районе, там около 2 тыс. квадратных метров. В данное время акимат Астаны обращался - хотел взять его в качестве социального объекта, но в настоящее время мы ждем от них подтверждения, но пока еще они не подтвердили свое намерение", - сказал Куанышбек Мукаш.

По его словам, в этом случае отдельно будет рассматриваться судьба ценностей, которые там находятся.

"Если госорган откажется от вот этих... так как они были отдельно оценены и являются у нас отдельным пулом активов, я думаю, что они будут выставлены. Наверное, нами отдельно на торгах, на аукционе, и будут продаваться так. Либо мы применим баскет-продажу, то есть к какому-либо активу привяжем его и вместе с ним продадим. Мы не знаем, каким образом он (дом - прим. ред.) был передан. У нас он был передан по договору передачи, который был заключен в соответствии с нашим законом. Есть как решение суда, так и добровольная передача", - пояснил он.

Напомним, дом, похожий на изъятый у Масимова, ранее пытались продать с аукциона, но желающих его приобрести не нашлось. Новые торги были назначены на 28 марта 2025 года, однако дом не смогли продать.

Также ранее в Telegram-канале "ВЧК-ОГПУ" появилась информация о том, что якобы бизнесмен Мухтар Джакишев выкупает особняк Карима Масимова до проведения аукциона.

Сразу же после этого в КУВА опровергли эту информацию. Мухтар Джакишев также дал свой комментарий.

В апреле появилась информация о том, что данный дом могут передать в госсобственность в Астане.