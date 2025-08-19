Утверждены названия станций LRT
Опубликовано:
Сегодня в Астане на заседании маслихата депутаты утвердили официальные названия станций LRT - названия получили 18 станций, передает корреспондент NUR.KZ.
Как отметили в маслихате, при выборе названий они опирались на общемировую практику наименования станций наземного и подземного метро - названия даются в соответствии с расположенными рядом важными объектами, улицами или ведомствами.
Так, депутаты и члены ономастической комиссии сошлись на том, что 18 станций LRT будут носить следующие названия:
- "Әуежай" ("Аэропорт");
- "Атамекен";
- "Есіл";
- "Мәңгілік ел";
- "Астана жұлдызы";
- "Нұра";
- "Университет";
- "Ұлы дала";
- "Астана Арена";
- "Жекпе-жек сарайы" ("Дворец единоборств");
- "Сығанақ";
- "Бәйтерек";
- "Министрліктер үйі" ("Дом министерств");
- "Ұлттық музей" (Национальный музей);
- "Театр";
- "Мыңжылдық аллеясы"; ("Аллея Мыңжылдық");
- "Жібек жолы";
- "Нұрлы жол".
Как сообщил руководитель Управления по развитию языков и архивного дела Астаны Сакен Есиркеп, после утверждения маслихатом акимат предложит эти названия станций республиканской ономастической комиссии при правительстве. В случае ее одобрения акимат вновь вернется в маслихат с этим предложением, после чего официально за станциями LRT будут закреплены эти названия.
Строительство LRT в Астане
В конце мая из города Таньшань в Астану отгрузили первые два состава LRT. До конца года из Китая в столицу должны привезти еще 17 единиц. В первых числах июня в Астану прибыли первые 60-метровые подвижные составы LRT с автоматизированным управлением - видео появились в Сети.
Позже на станции в районе Абу Даби Плаза провели работы по установке второго состава LRT, состоящего из двух вагонов.
Тогда же сообщалось, что тестовое испытание LRT планируется начать уже в сентябре этого года. Продлится оно примерно полгода, в это время транспорт не будет перевозить пассажиров.
К слову, ранее депутат показал, как вагоны выглядят изнутри. А в июне сообщалось, что депо LRT достроено на 50%.
А накануне стало известно о завершении работ по укладке рельсов на основной линии LRT. Общая протяженность рельсов составила 22,4 километра. В акимате подчеркивали, что это один из ключевых этапов строительства LRT.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2276703-utverzhdeny-nazvaniya-stanciy-lrt/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах