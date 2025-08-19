Утверждены названия станций LRT

Сегодня в Астане на заседании маслихата депутаты утвердили официальные названия станций LRT - названия получили 18 станций, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметили в маслихате, при выборе названий они опирались на общемировую практику наименования станций наземного и подземного метро - названия даются в соответствии с расположенными рядом важными объектами, улицами или ведомствами.

Так, депутаты и члены ономастической комиссии сошлись на том, что 18 станций LRT будут носить следующие названия:

"Әуежай" ("Аэропорт"); "Атамекен"; "Есіл"; "Мәңгілік ел"; "Астана жұлдызы"; "Нұра"; "Университет"; "Ұлы дала"; "Астана Арена"; "Жекпе-жек сарайы" ("Дворец единоборств"); "Сығанақ"; "Бәйтерек"; "Министрліктер үйі" ("Дом министерств"); "Ұлттық музей" (Национальный музей); "Театр"; "Мыңжылдық аллеясы"; ("Аллея Мыңжылдық"); "Жібек жолы"; "Нұрлы жол".

Как сообщил руководитель Управления по развитию языков и архивного дела Астаны Сакен Есиркеп, после утверждения маслихатом акимат предложит эти названия станций республиканской ономастической комиссии при правительстве. В случае ее одобрения акимат вновь вернется в маслихат с этим предложением, после чего официально за станциями LRT будут закреплены эти названия.

Строительство LRT в Астане

В конце мая из города Таньшань в Астану отгрузили первые два состава LRT. До конца года из Китая в столицу должны привезти еще 17 единиц. В первых числах июня в Астану прибыли первые 60-метровые подвижные составы LRT с автоматизированным управлением - видео появились в Сети.

Позже на станции в районе Абу Даби Плаза провели работы по установке второго состава LRT, состоящего из двух вагонов.

Тогда же сообщалось, что тестовое испытание LRT планируется начать уже в сентябре этого года. Продлится оно примерно полгода, в это время транспорт не будет перевозить пассажиров.

К слову, ранее депутат показал, как вагоны выглядят изнутри. А в июне сообщалось, что депо LRT достроено на 50%.

А накануне стало известно о завершении работ по укладке рельсов на основной линии LRT. Общая протяженность рельсов составила 22,4 километра. В акимате подчеркивали, что это один из ключевых этапов строительства LRT.

