Завершена укладка рельсов на основной линии LRT

В акимате Астаны сообщили о завершении работ по укладке рельсов на основной линии LRT. Это один из ключевых этапов строительства LRT, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как рассказали в акимате, общая протяженность рельсов - 22,4 км. На станциях №101–118 и на перегонах между ними уложено больше 89 тыс. погонных метров рельсов.

"В настоящее время ведется их сварка, после чего начнется окончательное закрепление пути", - проинформировали в ведомстве.

Отмечается, что при строительстве использованы рельсы из углеродистой стали с высоким содержанием железа. Технология их установки позволит снизить шум и вибрации при движении поездов, а также обеспечит комфорт для самих пассажиров.

Теперь в столице приступят к монтажу эвакуационных платформ, обеспечивающих безопасность пассажиров в случае ЧС.

Строительство LRT в Астане

Напомним, в конце мая из города Таньшань в Астану отгрузили первые два состава LRT. До конца года из Китая в столицу должны привезти еще 17 единиц. В первых числах июня в Астану прибыли первые 60-метровые подвижные составы LRT с автоматизированным управлением - видео появились в Сети.

Позже на станции в районе Абу Даби Плаза провели работы по установке второго состава LRT, состоящего из двух вагонов.

Тогда же сообщалось, что тестовое испытание LRT планируется начать уже в сентябре этого года. Продлится оно примерно полгода, в это время транспорт не будет перевозить пассажиров.

К слову, ранее депутат показал, как вагоны выглядят изнутри. А в июне сообщалось, что депо LRT достроено на 50%.

