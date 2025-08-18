"Надежды могут быть ошибочными": экологи сделали заявление об обмелении Каспийского моря

Эколог Орынбасар Тогжанов заявил, что надежды на так называемую "цикличность" колебаний уровня Каспийского моря могут оказаться ошибочными, сообщает Lada.kz.

По данным издания, эколог Орынбасар Тогжанов рассказал, что еще почти 100 лет назад специалисты обсуждали возможность искусственного пополнения Каспийского моря водой из других источников.

Отмечается, что уже тогда нестабильность уровня крупнейшего замкнутого водоема вызывала тревогу у властей. Сегодня проблема сокращения его акватории и дефицита воды в Центральной Азии стоит особенно остро.

По словам эксперта, надежды на так называемую "цикличность" колебаний уровня Каспия могут оказаться ошибочными.

"В конце XIX века воды в море было значительно больше. С 1830 года его уровень поднимался и снижался пять раз, однако каждый новый подъем оказывался ниже предыдущего. Если проследить динамику, становится очевидно: Каспий постепенно теряет свои позиции", - заявил Тогжанов.

Он рассказал, что во времена СССР рассматривались два крупных проекта, которые могли бы изменить ситуацию. Первый проект был разработан в 1952 году и предусматривал строительство канала длиной около 780 километров, который связал бы Каспийское и Азовское моря.

Второй проект появился в 1970-е годы. Он предусматривал перенаправление северных рек в сторону Каспия и создание водного канала протяженностью свыше 3 тыс. километров.

Обмеление Каспийского моря

Напомним, в июне 2023 года в Актау объявили режим ЧС природного характера, чтобы предотвратить обмеление Каспия. Это было необходимо для проведения проектно-изыскательских работ. Также ранее представители Минэкологии объясняли, почему мелеет Каспий.

По словам экологов, за последние 120 лет уровень Каспийского моря менялся от минус 25 метров по Балтийской системе до минус 29. Позднее сообщалось, что по поручению президента в Казахстане создадут научный институт для исследования Каспия.

Также мы писали, что уровень моря достиг исторического минимума. А блогер Нуркен Тажибай показал, как изменилось Каспийское море за последние 10-15 лет: пирс, который раньше выходил прямо в море, теперь тянется над сушей.

Кроме того, блогер Адай Мырзатай опубликовал видео, шокировавшее казахстанцев - на кадрах зафиксирован уровень воды Каспийского моря в 2013 году и в 2025. Судя по кадрам, море заметно обмелело.

На прошлой неделе экологи заявили, что за последние 20 лет казахстанская часть Каспия отступила от берега на 18 километров.

