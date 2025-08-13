Посольство США обратилось к казахстанцам с предупреждением

Посольство США в РК опубликовало в своем Instagram-аккаунте предупреждение для казахстанцев - гражданам напомнили о необходимости соблюдать условия визы, передает NUR.KZ.

Ведомство обратилось к казахстанцам, имеющим визы в США и находящимся сейчас на территории Штатов.

"Соблюдайте условия вашей визы и разрешенный срок пребывания в США. Пребывание в США после истечения срока действия разрешения на въезд по I-94 может привести к серьезным последствиям, таким как аннулирование визы, возможная депортация и отказ в выдаче виз в будущем", - говорится в сообщении дипведомства.

Отмечается, что нарушение срока пребывания может навсегда испортить шансы на получение визы в США для путешествий, работы или учебы.

Отметим, еще в начале года, после вступления Трампа в должность, посольство Казахстана в США обращалось к казахстанцам, находящимся на территории Штатов. Тогда отмечалось, что иностранцы, незаконно остающиеся в стране, могут добровольно покинуть Штаты во избежание процедуры принудительного выдворения и запрета на въезд при повторной подаче на визу США.

В случае чрезвычайных ситуаций или необходимости консульско-правовой помощи казахстанцы могут обратиться по следующим контактам:

посольство Республики Казахстан: +1 202 232 5488, внутренние номера - 127, 109, 121;

генеральное консульство РК в Нью-Йорке: +1 332 207 9632;

генеральное консульство РК в Сан-Франциско: +1650 741-8894.

Отметим, ранее мы сообщали, что казахстанцам стали чаще отказывать в получении визы в США.

Весной сообщалось, что Госдепартамент США приказал дипломатам за рубежом тщательно проверять соцсети некоторых заявителей на студенческие и другие типы виз, чтобы запретить въезд в страну тем, кого подозревают в критике США и Израиля.

В начале августа стало известно, что Госдеп США намерен запустить программу, которая потребует от иностранных граждан внесения залога в размере 15 тыс. долларов за визу. Эти деньги будут возвращены при условии соблюдения визовых ограничений, таких как выезд из США в течение пяти дней после истечения срока действия визы.

А до этого СМИ писали, что Трамп подписал закон, согласно которому желающие посетить США теперь обязаны платить новый "визовый сбор" в размере 250 долларов США (более 133 тыс. тенге).

