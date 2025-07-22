До 455 долларов: стоимость визы в США повысят для туристов со всего мира

Туристам и наемным работникам в США теперь придется оплачивать новый сбор в размере 250 долларов при получении американской визы, передает NUR.KZ.

По информации CBS News, желающие совершить путешествие в США теперь обязаны платить новый "визовый сбор" в размере 250 долларов США (более 133 тыс. тенге), предусмотренный законом о налоговых льготах и расходах. Этот закон был подписан президентом Дональдом Трампом еще 4 июля.

"Сбор вступает в силу в текущем федеральном финансовом году, который начался 1 октября 2024 года и закончится 30 сентября 2025 года. В последующие годы сумма будет корректироваться с учетом инфляции", - сказано в сообщении.

Сбор будет взиматься не только с туристов, но и с иностранных студентов, обучающихся в американских университетах, а также с наемных работников, получающих временные рабочие визы.

При этом, владельцы виз, подлежащие уплате сбора, могут впоследствии получить компенсацию при условии соблюдения визовых ограничений, таких как выезд из США в течение пяти дней после истечения срока действия визы.

При этом, как сообщает телеканал CNBC, новый сбор взимается "в дополнение" к другим сборам, включая обычные визовые сборы. Поэтому в итоге сумма может достигать 455 долларов (более 240 тыс. тенге).

"Например, работник, имеющий визу, уже платящий сбор за рассмотрение заявления в размере 205 долларов США, теперь может рассчитывать на то, что после введения этого сбора ему придется заплатить в общей сложности 455 долларов США", - прокомментировал юрист Стивен А. Браун.

В апреле этого года госсекретарь США Марко Рубио приказал сотрудникам консульств проверять соцсети некоторых заявителей на студенческие и другие типы виз США.

Ранее мы писали, что казахстанцам стали чаще отказывать в получении визы в США.

Кроме того, иммиграционная и таможенная полиция США опубликовала список стран, граждане которых нелегально находятся на территории США и подлежат депортации. В документе указано, что сейчас на территории США незаконно находятся 369 граждан Казахстана, которые могут быть депортированы.

Добавим, недавно в казахстанском МИДе рассказали, как новая миграционная политика США может отразиться на казахстанцах, которые находятся в этой стране. Отмечалось, что посольство РК в США держит этот вопрос на контроле.

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