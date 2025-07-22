До 455 долларов: стоимость визы в США повысят для туристов со всего мира
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Туристам и наемным работникам в США теперь придется оплачивать новый сбор в размере 250 долларов при получении американской визы, передает NUR.KZ.
По информации CBS News, желающие совершить путешествие в США теперь обязаны платить новый "визовый сбор" в размере 250 долларов США (более 133 тыс. тенге), предусмотренный законом о налоговых льготах и расходах. Этот закон был подписан президентом Дональдом Трампом еще 4 июля.
"Сбор вступает в силу в текущем федеральном финансовом году, который начался 1 октября 2024 года и закончится 30 сентября 2025 года. В последующие годы сумма будет корректироваться с учетом инфляции", - сказано в сообщении.
Сбор будет взиматься не только с туристов, но и с иностранных студентов, обучающихся в американских университетах, а также с наемных работников, получающих временные рабочие визы.
При этом, владельцы виз, подлежащие уплате сбора, могут впоследствии получить компенсацию при условии соблюдения визовых ограничений, таких как выезд из США в течение пяти дней после истечения срока действия визы.
При этом, как сообщает телеканал CNBC, новый сбор взимается "в дополнение" к другим сборам, включая обычные визовые сборы. Поэтому в итоге сумма может достигать 455 долларов (более 240 тыс. тенге).
"Например, работник, имеющий визу, уже платящий сбор за рассмотрение заявления в размере 205 долларов США, теперь может рассчитывать на то, что после введения этого сбора ему придется заплатить в общей сложности 455 долларов США", - прокомментировал юрист Стивен А. Браун.
В апреле этого года госсекретарь США Марко Рубио приказал сотрудникам консульств проверять соцсети некоторых заявителей на студенческие и другие типы виз США.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2267718-stoimost-vizy-v-ssha-povysyat-dlya-turistov-so-vsego-mira/
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