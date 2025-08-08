Скрытое патрулирование ведется еще в одном регионе Казахстана

В Жамбылской области с целью повышения безопасности на дорогах и профилактики нарушений ПДД работают комплексы скрытого патрулирования, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, на территории Жамбылской области функционируют 10 мобильных аппаратно-программных комплексов "Парк-Райт", которые работают в режиме скрытого патрулирования. Эти устройства задействованы на всех автодорогах региона.

С начала года на дорогах Жамбылской области совершено 1099 дорожно-транспортных происшествий. Одной из основных причин ДТП по-прежнему остается превышение скорости.

"Ожидается, что использование мобильных комплексов "Парк-Райт" позволит существенно снизить уровень аварийности, особенно на участках с повышенной интенсивностью движения и частыми нарушениями скоростного режима", - отметили в МВД.

Данные устройства способны в автоматическом режиме фиксировать превышение скорости и другие правонарушения, не раскрывая своего местоположения, что делает контроль за дорожным движением более эффективным.

Ранее стало известно, что в Алматинской области полицейские усилили контроль на опасных участках дорог с помощью скрытого патрулирования и применения цифровых технологий. Задействованы машины без опознавательных знаков, фиксирующие нарушения в реальном времени.

Скрытое патрулирование ведут также в Карагандинской, Костанайской, Западно-Казахстанской областях, в области Жетісу, в Астане.

Для снижения аварийности на дорогах республиканского значения "ҚазАвтоЖол" устанавливает современные роликовые барьерные ограждения. Так, их разместили на объездной дороге Астаны.

