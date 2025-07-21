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    Скрытое наблюдение в одном из регионов Казахстана: аннулировано 38 штрафов

    Опубликовано:

    Автомобиль
    Автомобиль. Иллюстративное фото: pexels.com

    В Западно-Казахстанской области аннулировали 38 ошибочных штрафов за нарушения, которые были зафиксированы новыми камерами. Об этом сообщили в ДП региона, передает "Мой город".

    С 4 июля 2025 года в Уральске и на трассах региона внедрили 10 новых мобильных камер для контроля за дорожным движением. Пять из них - это системы Ekin Patrol, похожие на "Кибер-Шерифы".

    Еще пять - X-Spotter, предназначены для скрытого наблюдения. Четыре камеры установлены в полицейских машинах без опознавательных знаков и мигалок, одна - в городском автобусе. Эти камеры фиксируют превышение скорости, неправильную остановку и парковку, выезд на встречную полосу. Работают как в городе, так и за его пределами.

    После установки камер водители начали жаловаться. Некоторые получили штрафы за нереальные нарушения.

    Например, водителю "ГАЗели" выписали штраф за скорость 160 км/ч. Другой девушке пришел штраф за 93 км/ч на "лежачем полицейском". Водитель "ВАЗа" получил штраф за 125 км/ч в черте города.

    В ДП ЗКО ответили, что к ним поступило 38 обращений водителей, которые не согласны с фиксацией системы X-Spotter. Все они рассматриваются в штатном режиме. По каждому из обращений направлен официальный запрос в обслуживающую организацию - ТОО "Алатау Смарт Технолоджи Казахстан". 

    "Перед началом эксплуатации каждая система Ekin X Spotter проходит калибровку и настройку на транспортном средстве. Согласно законодательству ведение скрытого надзора за дорожным движением в рамках действующих нормативно-правовых актов не запрещено.

    Всего с начала ввода в эксплуатацию мобильных автоматических систем контроля было выявлено 1 244 нарушения ПДД. В результате проверки получены подтверждения о некорректной фиксации ряда нарушений, по которым предписания отменены. В общей сложности на основании проверок отменены 38 предписания", - сообщили в ДП ЗКО. 

    В ведомстве пояснили, что штраф могут отменить. Для этого необходимо подтверждение, что система контроля сработала неправильно. Причины сбоя нужно уточнять у обслуживающей компании - она проверяет оборудование и устраняет проблемы, если они есть.

    Пока все работает в обычном режиме, все нарушения продолжают проверять. Если водитель не согласен со штрафом, он может посмотреть видеозапись в отделе административной практики ДП ЗКО по адресу: ул. Гагарина, 2/5, кабинет №11.

    Ранее сообщалось, что в Алматинской области полицейские усилили контроль на опасных участках дорог с помощью скрытого патрулирования. Так, на Талгарской трассе внедрена система скрытого надзора. В нее входят беспилотники, фиксирующие опасные маневры с воздуха, и интеллектуальная система Ekin Patrol - патрульный автомобиль нового поколения, автоматически распознающий госномера, скорость, наличие страховки и другие параметры.

    Также автоэксперт Антонина Шустер рассказала, насколько законна фиксация нарушений с помощью мобильных комплексов "Оракул". Такие, в частности, используют в Карагандинской области.

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