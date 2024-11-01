Авто без опознавательных знаков: скрытное патрулирование ввели в регионе Казахстана

В области Жетісу в связи с участившимися ДТП и сложной аварийной ситуацией на дорогах появились три служебных автомобиля без опознавательных знаков, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, эти автомобили, предназначенные для скрытого патрулирования, следят за соблюдением правил дорожного движения и фиксируют нарушения, используя современный комплекс фотовидеофиксации "Кордон".

Комплекс "Кордон" автоматически фиксирует различные нарушения ПДД, включая превышение скорости, выезд на встречную полосу и игнорирование требований дорожных знаков и разметки.

Это оборудование способно самостоятельно определять категорию транспортного средства и автоматически формировать предписание при выявлении нарушения, такого как превышение допустимой скорости.

Также "Кордон" автоматически определяет нарушителей, которые разговаривают за рулем по телефону, не пристегивают ремень безопасности, не включают фары и не соблюдают правила разметки.

"Главная цель внедрения таких технологий - повысить безопасность на дорогах региона, минимизировать риск аварий и сохранить здоровье и жизни людей. Применение скрытого патрулирования поможет снизить количество правонарушений и дисциплинировать участников дорожного движения", - проинформировали в МВД.

Особое внимание будет уделяться серьезным нарушениям, таким как выезд на встречную полосу и превышение скоростного режима.

Как отметили в ведомстве, данные меры направлены на обеспечение безопасного дорожного движения для всех участников, а также на снижение числа аварийных ситуаций.

В ВКО нарушителей на трассах стали выявлять по-новому. Полицейские начали применять устройство "Кибер-шериф" в тестовом режиме. Оно обеспечивает необходимый функционал по видеофиксации и измерению скорости движения транспорта.

А в Астане улицы патрулируют пять экипажей полиции, оснащенных новым комплексом Ekin Patrol G 2. Он предназначен для фиксирования нарушений скоростного режима на участках без стационарных камер регистрации нарушений.