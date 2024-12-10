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Машина без опознавательных знаков ведет скрытое патрулирование еще в одном регионе Казахстана

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Комплекс "Оракул"
Комплекс "Оракул". Фото: polisia.kz

В Карагандинской области мобильные комплексы "Оракул" фиксируют нарушения ПДД, вызывая вопросы у местного населения о законности их использования, передает ekaraganda.kz.

На просторах интернета все чаще стали появляться видео с установкой мобильных комплексов "Оракул" на не полицейские машины, которые фиксируют скорость проезжающих мимо автомобилей. Автомобилисты задаются вопросом: законно ли это?

По словам заместителя начальника управления административной полиции, подполковника Елжаса Жартыбаева, в Карагандинской области патрулируют два мобильных комплекса "Оракул".

Один из них установлен на служебную автомашину без опознавательных знаков и ведет скрытое патрулирование в Караганде. Второй комплекс установлен на машину, оборудованную проблесковыми маячками и бортовым номером, и патрулирует на республиканских и областных автодорогах.

Такого рода скоростемеры устанавливаются в салоне автомобилей на лобовом стекле. Извне их практически незаметно. Поэтому встает вопрос о законности их установки.

Было отмечено, что имеется внутренний приказ МВД РК, в рамках которого полицейские опираются на безопасность дорожного движения.

Также в области имеются одиннадцать специализированных автомобилей с мигалками, в которые вмонтированы фиксаторы скорости.

Интересно, что в октябре текущего года скоростемеры были внедрены в некоторые автобусы. С 2025 года эту практику продолжат.

Что касается установки подобного оборудования в каретах скорой помощи, на сегодняшний день это используют в Астане в тестовом режиме. Однако нарушения на данный момент не фиксируют. Закон находится на рассмотрении.

Мобильными комплексами в Карагандинской области было зафиксировано 40 тысяч нарушений, и более 90% "писем счастья" уже оплачены. К слову, в 2025 году подобных комплексов станет больше.

"Все это делается не ради штрафов, а нацелено на изменение этики вождения. Каждый должен начать с себя", - рассказал Елжас Жартыбаев.

Ранее сообщалось, что в области Жетісу в связи с участившимися ДТП и сложной аварийной ситуацией на дорогах появились три служебных автомобиля без опознавательных знаков.

А в Актобе запущен пилотный проект для повышения безопасности дорожного движения на общественном транспорте и каретах скорой помощи. Он включает в себя автофиксацию нарушений ПДД.

Также со 2 декабря в Караганде начали функционировать новые аппаратно-программные комплексы для контроля скорости. Они установлены в районе ЖБИ и на других участках города.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2198423-mashina-bez-opoznavatelnyh-znakov-vedet-skrytoe-patrulirovanie-eshche-v-odnom-regione-kazahstana/

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