Сколько нарушений выявили скрытые патрули в одном из регионов Казахстана

В Костанайской области внедрили новый подход к обеспечению безопасности на дорогах и с помощью скрытых патрулей выявили около 4 тысяч нарушений ПДД, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в прошлом году в регионе было зарегистрировано 1232 ДТП, в которых погибли 83 человека, а 1578 получили травмы.

"Эти цифры подчеркивают необходимость принятия дополнительных мер для повышения безопасности. Одним из эффективных методов, который начали использовать в области, стали скрытые патрули", - отметили в МВД.

Для этого на дороги выезжают автомобили без опознавательных знаков, оснащенные современными комплексами "Оракул-Инсайт". Такой патруль не только фиксирует превышение скорости, но и выявляет другие нарушения, такие как непредоставление преимущества в движении пешеходов, проезд на запрещающий сигнал светофора, использование мобильных телефонов за рулем, неправильная парковка и непристегнутые ремни безопасности.

С момента внедрения скрытых патрулей было зафиксировано почти 4 тыс. нарушений ПДД, что заметно повысило дисциплину водителей.

Кроме того, для повышения эффективности контроля на дорогах с прошлого года в автомобилях патрульной полиции установили 18 аппаратно-программных комплексов фотовидеофиксации "Оракул-Инсайт" и "ПаркРайт", которые в режиме реального времени фиксируют нарушения скоростного режима.

"Эти нововведения помогают создавать эффект постоянного присутствия полиции на дорогах, что способствует улучшению дорожной безопасности. Технологии и усиленный контроль помогут снизить количество аварий и травм на дорогах Костанайской области", - рассказали в ведомстве.

Ранее стало известно, что машина без опознавательных знаков ведет скрытое патрулирование в Карагандинской области. Мобильными комплексами в регионе было зафиксировано 40 тысяч нарушений, и более 90% "писем счастья" уже оплачены. К слову, в 2025 году подобных комплексов станет больше.

В области Жетісу в связи с участившимися ДТП и сложной аварийной ситуацией на дорогах появились три служебных автомобиля без опознавательных знаков. Они автоматически фиксируют различные нарушения ПДД, включая превышение скорости, выезд на встречную полосу и игнорирование требований дорожных знаков и разметки.