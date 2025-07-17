Машины без опознавательных знаков ведут скрытое патрулирование на казахстанской трассе

В Алматинской области полицейские усилили контроль на опасных участках дорог с помощью скрытого патрулирования, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, на Талгарской трассе и других аварийно-опасных участках полицейские усилили надзор за дорожной ситуацией с применением цифровых технологий и скрытого патрулирования.

В рамках ОПМ "Безопасная дорога" сотрудники полиции Алматинской области проводят отработку с использованием современных технических решений. Главная цель - снижение аварийности и предупреждение грубых нарушений правил дорожного движения.

Только за первое полугодие 2025 года в регионе зарегистрировано 1447 ДТП. В ответ на это на Талгарской трассе - одном из самых аварийных направлений - внедрена система скрытого надзора.

В нее входят беспилотники, фиксирующие опасные маневры с воздуха, и интеллектуальная система EKIN PATROL - патрульный автомобиль нового поколения, автоматически распознающий госномера, скорость, наличие страховки и другие параметры.

Также задействованы машины без опознавательных знаков, фиксирующие нарушения в реальном времени.

По данным полиции, с начала года пресечено почти 110 тысяч нарушений правил дорожного движения. Среди них: управление неисправным транспортом, выезд на встречную полосу, управление в состоянии алкогольного опьянения, а также многочисленные случаи нарушений правил остановки, стоянки и перехода дороги пешеходами.

В ведомстве подчеркивают: каждый факт нарушения может привести к трагедии. Все мероприятия направлены не на наказание, а на предупреждение дорожно-транспортных происшествий.

"Контроль существует всегда - даже если он незаметен. Мы стремимся изменить поведение водителей и сформировать культуру движения, основанную на уважении и ответственности. Технологии помогают нам предотвращать аварии и сохранять жизни", - отметили в полиции.

Граждан призывают соблюдать правила дорожного движения и уважать других участников. Новые подходы и технические решения - это инструмент безопасности, а не повод для страха.

Также сообщалось, что машина без опознавательных знаков ведет скрытое патрулирование в Карагандинской области. Мобильными комплексами в регионе было зафиксировано 40 тысяч нарушений, более 90% "писем счастья" оплачены.

В области Жетісу в связи с участившимися ДТП и сложной аварийной ситуацией на дорогах появились три служебных автомобиля без опознавательных знаков. Они автоматически фиксируют различные нарушения ПДД, включая превышение скорости, выезд на встречную полосу и игнорирование требований дорожных знаков и разметки.

В Костанайской области с помощью скрытых патрулей выявили около 4 тысяч нарушений ПДД.

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