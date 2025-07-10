Для снижения аварийности: ограждения нового типа устанавливают на дорогах Казахстана

Для снижения аварийности на дорогах республиканского значения "ҚазАвтоЖол" устанавливает современные роликовые барьерные ограждения, передает NUR.KZ.

Как сообщает "КазАвтоЖол", один из таких участков размещен на объездной дороге Астаны.

Ведомство поясняет, что инновационные конструкции представляют собой инженерное средство пассивной безопасности, задача которого - не только удержать транспортное средство в пределах проезжей части, но и значительно уменьшить силу удара, тем самым снижая риск получения травм.

Особенности конструкции

Роликовое ограждение состоит из нескольких ключевых компонентов:

Вращающиеся бочонки, изготовленные из прочного и упругого пенополиуретана, обладают способностью рассеивать кинетическую энергию удара за счет вращения.

Трехмерные буферные и удерживающие рамы направляют движение автомобиля вдоль ограждения, не давая ему пересечь полосу встречного движения или съехать в кювет.

Прочные металлические опоры обеспечивают устойчивость конструкции даже при сильном воздействии.

"Кроме того, яркий желтый/оранжевый цвет роликов с нанесенной светоотражающей пленкой делает ограждение заметным в любое время суток и при любых погодных условиях, что позволяет водителю заранее оценить дорожную ситуацию", - отмечается в публикации.

Принцип действия

При столкновении с роликовым ограждением:

Бочонки начинают вращаться вокруг своей оси;

Энергия удара частично уходит в вращательное движение, а не передается пассажирам;

Автомобиль мягко перенаправляется вдоль барьера, не создавая резких перегрузок.

Это особенно важно на опасных участках дорог - таких как крутые повороты, съезды, подъемы и спуски, где велика вероятность потери управления, поясняют в "КазАвтоЖол".

Преимущества внедрения

Ожидается, что установка ограждений поспособствует в таких моментах:

Снижение количества тяжелых ДТП: особенно на участках с ограниченной видимостью и сложным рельефом.

Повышение уровня защиты участников движения: уменьшается риск получения серьезных травм как для водителя, так и для пассажиров.

Экономическая эффективность: роликовые ограждения легко поддаются частичному ремонту после легких аварий, что снижает затраты на их восстановление по сравнению с традиционными металлическими барьерами.

Долговечность и устойчивость к климатическим условиям: материалы конструкции не подвержены коррозии и сохраняют свои свойства при высоких и низких температурах.

Напомним, ранее в феврале сообщалось, что в Казахстане тестируют новый вид дорожных ограждений, применяемых в США, Японии и Европе.

Также в апреле мы писали, что в связи с участившимися фактами ДТП, особенно на трассах, по примеру стран ОЭСР и США в Казахстане начали применять новый метод обеспечения безопасности - сужение дорог. Кроме этого, МВД активно применяет дроны и скрытое патрулирование.

Позже стало известно, какие дороги сузят в Акмолинской области, и какие - в Алматинской области.

Добавим, в конце февраля в Генпрокуратуре заявили, что аварийность на дорогах Казахстана выросла почти на 100% в 2024 году, это больше 30 тысяч случаев. Пострадало 40 тысяч человек. Больше двух с половиной тысяч спасти не удалось.

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