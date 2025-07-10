Для снижения аварийности: ограждения нового типа устанавливают на дорогах Казахстана

jitsu gif branding logo appbranding logo app
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям

    Для снижения аварийности: ограждения нового типа устанавливают на дорогах Казахстана

    Опубликовано:

    Роликовые барьерные ограждения
    Роликовые барьерные ограждения. Фото: t.me/qazavtojol

    Для снижения аварийности на дорогах республиканского значения "ҚазАвтоЖол" устанавливает современные роликовые барьерные ограждения, передает NUR.KZ.

    Как сообщает "КазАвтоЖол", один из таких участков размещен на объездной дороге Астаны.

    Ведомство поясняет, что инновационные конструкции представляют собой инженерное средство пассивной безопасности, задача которого - не только удержать транспортное средство в пределах проезжей части, но и значительно уменьшить силу удара, тем самым снижая риск получения травм.

    Особенности конструкции

    Роликовое ограждение состоит из нескольких ключевых компонентов:

    • Вращающиеся бочонки, изготовленные из прочного и упругого пенополиуретана, обладают способностью рассеивать кинетическую энергию удара за счет вращения.
    • Трехмерные буферные и удерживающие рамы направляют движение автомобиля вдоль ограждения, не давая ему пересечь полосу встречного движения или съехать в кювет.
    • Прочные металлические опоры обеспечивают устойчивость конструкции даже при сильном воздействии.

    "Кроме того, яркий желтый/оранжевый цвет роликов с нанесенной светоотражающей пленкой делает ограждение заметным в любое время суток и при любых погодных условиях, что позволяет водителю заранее оценить дорожную ситуацию", - отмечается в публикации.

    Принцип действия

    При столкновении с роликовым ограждением:

    • Бочонки начинают вращаться вокруг своей оси;
    • Энергия удара частично уходит в вращательное движение, а не передается пассажирам;
    • Автомобиль мягко перенаправляется вдоль барьера, не создавая резких перегрузок.

    Это особенно важно на опасных участках дорог - таких как крутые повороты, съезды, подъемы и спуски, где велика вероятность потери управления, поясняют в "КазАвтоЖол".

    Преимущества внедрения

    Ожидается, что установка ограждений поспособствует в таких моментах:

    • Снижение количества тяжелых ДТП: особенно на участках с ограниченной видимостью и сложным рельефом.
    • Повышение уровня защиты участников движения: уменьшается риск получения серьезных травм как для водителя, так и для пассажиров.
    • Экономическая эффективность: роликовые ограждения легко поддаются частичному ремонту после легких аварий, что снижает затраты на их восстановление по сравнению с традиционными металлическими барьерами.
    • Долговечность и устойчивость к климатическим условиям: материалы конструкции не подвержены коррозии и сохраняют свои свойства при высоких и низких температурах.

    Напомним, ранее в феврале сообщалось, что в Казахстане тестируют новый вид дорожных ограждений, применяемых в США, Японии и Европе.

    Также в апреле мы писали, что в связи с участившимися фактами ДТП, особенно на трассах, по примеру стран ОЭСР и США в Казахстане начали применять новый метод обеспечения безопасности - сужение дорог. Кроме этого, МВД активно применяет дроны и скрытое патрулирование.

    Позже стало известно, какие дороги сузят в Акмолинской области, и какие - в Алматинской области.

    Добавим, в конце февраля в Генпрокуратуре заявили, что аварийность на дорогах Казахстана выросла почти на 100% в 2024 году, это больше 30 тысяч случаев. Пострадало 40 тысяч человек. Больше двух с половиной тысяч спасти не удалось.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.