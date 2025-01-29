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"Без мигалок и знаков": водителей предупредили о скрытом патрулировании на улицах Астаны (видео)

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Пробки в Астане
Пробка. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Столичных автолюбителей предупреждают о новом виде фиксации нарушений ПДД - теперь на улицах Астаны будет также вестись и скрытое патрулирование, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

Видео с автомобилем, с виду похожим на гражданский, без каких либо опознавательных знаков, опубликовано в Telegram-канале Qumash. Но, как отмечается в посте под видео, теперь таким образом в столице проводится скрытое патрулирование и фиксируются все нарушения ПДД.

В пресс-службе Департамента полиции Астаны подтвердили, что в столице внедряется проект по скрытому патрулированию дорог.

"На дорогах столицы внедряется новый пилотный проект по скрытому патрулированию, направленному на повышение безопасности дорожного движения. Основная цель проекта - профилактика аварийности и повышение уровня безопасности на дорогах путем своевременного выявления правонарушений. Это поможет сократить количество ДТП, повысить дисциплину водителей и предотвратить нарушения, которые представляют угрозу для всех участников движения", - отмечается в сообщении полиции.

В рамках пилотного проекта на транспортных средствах установлены системы автоматической фиксации нарушений. По данным полиции, такие системы уже работают в тестовом режиме на двух автомобилях скорой помощи, одном маршрутном автобусе и одном необозначенном служебном автомобиле Департамента полиции.

"Скрытое патрулирование направлено не только на фиксацию уже совершенных правонарушений, но и на предотвращение новых. Таким образом, осознание того, что нарушитель может быть выявлен в любой момент, заставляет водителей, включая тех, кто склонен к опасному вождению, соблюдать правила дорожного движения", - добавили в ведомстве.

До этого мы писали, что в Астане улицы патрулируют пять экипажей полиции, оснащенных новым комплексом Ekin Patrol G 2. Он предназначен для фиксирования нарушений скоростного режима на участках без стационарных камер регистрации нарушений.

В ноябре прошлого года сообщалось, что в области Жетісу в связи с участившимися ДТП и сложной аварийной ситуацией на дорогах появились три служебных автомобиля без опознавательных знаков.

Сообщалось, что эти автомобили, предназначенные для скрытого патрулирования, следят за соблюдением правил дорожного движения и фиксируют нарушения, используя современный комплекс фотовидеофиксации "Кордон". Комплекс "Кордон" автоматически фиксирует различные нарушения ПДД, включая превышение скорости, выезд на встречную полосу и игнорирование требований дорожных знаков и разметки.

А в ВКО нарушителей на трассах стали выявлять по-новому. Полицейские начали применять устройство "Кибер-шериф" в тестовом режиме. Оно обеспечивает необходимый функционал по видеофиксации и измерению скорости движения транспорта.

В начале года мы писали, что В Костанайской области внедрили новый подход к обеспечению безопасности на дорогах и с помощью скрытых патрулей выявили около 4 тысяч нарушений ПДД.

Машина без опознавательных знаков ведет скрытое патрулирование и в Карагандинской области. Мобильными комплексами в регионе было зафиксировано 40 тысяч нарушений, и более 90% "писем счастья" уже оплачены. К слову, в 2025 году подобных комплексов станет больше.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2216228-bez-migalok-i-znakov-voditeley-predupredili-o-skrytom-patrulirovanii-na-ulicah-astany/