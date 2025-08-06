"Жестоко вели себя": о грубом обращении двух мужчин с лебедями заявили в Ботсаду Алматы

В Ботаническом саду Алматы заявили о грубом обращении с лебедями со стороны двух мужчин. Такая информация появилась в сторис Instagram-акканута Ботсада, передает NUR.KZ.

На странице опубликован кадр из видео, на котором один из мужчин держит лебедя за шею. В описании говорится, что двое мужчин вели себя по отношению к птицам крайне жестоко. В Ботсаду добавили, что сделали замечание посетителям, но в ответ услышали оскорбления.

Также сообщается, что администрация Ботсада занимается сбором подробностей и деталей этого происшествия и находится на связи с полицией. По камерам уже удалось установить внешность этих мужчин.

В Департаменте полиции, между тем, сообщили, что по факту жестокого обращения с птицей на территории Ботанического сада города Алматы начата проверка.

"Будет дана правовая оценка и приняты меры в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Другие обстоятельства устанавливаются", - резюмировали в пресс-службе ведомства.

Напомним, в Сети появилось видео с жалобой астанчан на загрязненный водоем в центральном парке Астаны. В видео говорится, что в этом месте плавают лебеди и в таких условиях они долго не проживут. Автор обратился к акимату города с просьбой решить эту проблему в кратчайшие сроки.

А недавно разразился еще один скандал - появился рекламный ролик одной из донерной в Астане, для которого привлекли страуса.

А 21 июля этого года стало известно, что на территории ГРП "Акжайык" Атырауской области в квартале №61 в ходе мониторингового наблюдения были обнаружены тела мертвых птиц. В резервате сообщили, что 22 июля образцы трех мертвых чаек были направлены в Национальный референтный центр по ветеринарии для проведения лабораторного анализа.

А в апреле больше десятка туш мертвых птиц обнаружили туристы на берегу Каспийского моря в Актау. Но экологи говорили, что массовой гибели пернатых нет.

Месяцем ранее также в Актау в районе одного из городских пляжей отдыхающие наткнулись на множество мертвых птиц. Горожане возмущены состоянием пляжа и обеспокоены гибелью птиц.

Еще один случай произошел в конце 2023 года. Тогда туши 30 лебедей обнаружили инспекторы Каракия-Каракольского природного заказника в районе озера Караколь в Мангистау. Затем стали известны результаты экспертизы по факту гибели лебедей. Тогда сообщалось, что пернатые умерли от птичьего гриппа. Но позже специалисты добавили, что причиной гибели птиц могла стать нехватка пищи.

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