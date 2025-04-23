Туши мертвых птиц обнаружили туристы на берегу Каспия

Больше десятка туш мертвых птиц обнаружили туристы на берегу Каспийского моря в Актау. Но экологи говорят, что массовой гибели пернатых нет, передает Lada.kz.

О шокирующей находке туристы рассказали изданию пару дней назад. Туши пернатых были обнаружены между жилым комплексом Aktau Riviera и коттеджным городком Rixos Golf & Villas.

Среди погибших есть как взрослые, так и молодые особи. Тушки некоторых уже разлагались.

"Гости города были шокированы и видят необходимость бить тревогу, чтобы выяснить причины гибели птиц", - говорится в материале издания.

После обнаружения туристами более десятка мертвых птиц на побережье выехали инспекторы.

По результатам осмотра установлено, что на берегу действительно были туши нескольких птиц – среди них поганки, бакланы, лысухи и чайки. Вероятнее всего, они погибли по естественным причинам, а их туши были выброшены ветром, считают специалисты.

Тушки пернатых оказались в сильной степени разложения и, предположительно, пролежали уже около месяца. Взять полноценные пробы для анализа по этой причине невозможно, сообщили экологи.

Подчеркивается, что признаков массовой гибели птиц специалисты не обнаружили.

Напомним, в конце 2023 года туши 30 лебедей обнаружили инспекторы Каракия-Каракольского природного заказника в районе озера Караколь в Мангистау.

Чуть позже стали известны результаты экспертизы по факту гибели лебедей. Тогда сообщалось, что пернатые умерли от птичьего гриппа.

Но позже специалисты добавили, что причиной гибели птиц могла стать нехватка пищи. Специалисты объясняли, что птицам не хватает еды, из-за истощения их иммунитет падает, они заражаются птичьим гриппом и умирают. Тогда же предлагалось организовать кормление оставшихся на озере лебедей.

Однако позже мангистаусцев призвали не подкармливать лебедей. Отмечалось, что подкормка может представлять крайнюю опасность для всей экосистемы.

Кроме того, стало известно, что экологи проверили причастность отеля Rixos к гибели лебедей на Караколе.

"Были выявлены превышения загрязняющих веществ по водам, сбрасываемых в Караколь", – сообщал и.о. руководителя Департамента экологии Мангистауской области Магжан Галымов.