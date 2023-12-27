Несколько десятков мертвых лебедей обнаружили в Мангистау (фото)

Туши 30 лебедей обнаружили инспекторы Каракия-Каракольского природного заказника в районе озера Караколь в Мангистауской области, передает NUR.KZ со ссылкой на Устюртский заповедник.

Как сообщается на Устюртского заповедника, туши мертвых лебедей-шипунов были обнаружены 21 декабря. 26 декабря сотрудник научной лаборатории Центра микробиологии и вирусологии отобрал пробы для установления причин гибели птиц.

Мангистауская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира на сообщила, что ветеринарные службы уведомлены о гибели птиц. Специалисты уже приступили к изучению проб с места гибели лебедей и тушек самих лебедей.

Результаты будут объявлены позже.

"Сейчас инспекторы заказника "Каракия-Караколь" проводят работы по установлению фактов гибели других птиц на территории заповедника.

Жителей области и города, заметивших гибель других птиц или нашедших туши погибших птиц, просим обратиться в местные ветеринарные службы или областную инспекцию", - говорится в сообщении ведомства.

На официальном сайте Устюртского государственного природного заповедника сообщается, что заповедник был организован в 1984 году.

Административно заповедник расположен на территории Каракиянского района Мангистауской области.

Общая площадь заповедника составляет 223 342 га. Она включает южную часть Западного чинка Устюрта (от колодца Маметказган на северо-западе до урочища Кызылсай на юге), примыкающую к нему узкую причинковую полосу плато Устюрт, восточную часть впадины Карынжарык - Кендерли-сор и фрагменты песчаного массива Карынжарык, а также гору Карамая.

На территории заповедника зарегистрировано 403 вида растений, 32 вида млекопитающих, 166 видов птиц, 15 видов пресмыкающихся и 1 вид земноводных.

Скриншот карты: google.com/maps

На сайте РГП "Ғылым ордасы" указано, что в Казахстане обитает два вида лебедей - лебедь-кликун и лебедь-шипун.

У лебедя-шипуна клюв оранжево-красный с черным наростом у основания, чаще всего он изгибает шею и держит клюв наклонно к воде.

Шипун встречается в глухих, мало посещаемых человеком местах: заросших водной растительностью озерах и лиманах, иногда на болотах. Шипуном назван из-за звука, издаваемого при раздражении.

Основной корм - водные растения и находящиеся в них мелкие животные (моллюски, водяные ослики). На суше лебедь питается травой и злаками.

Как отмечают специалисты, лебедь-шипун - мирная и легко приручаемая птица, поэтому его часто содержат в вольерах или, регулярно прикармливая, на открытых водоемах в парках.

Лебеди-шипуны могут жить до 28 лет, но в природе значительно меньше, лет 10.